Jennifer Lopez y Ben Affleck sellan su amor con nuevos tatuajes en San Valentín

Mientras Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaban su embarazo, Jennifer Lopez y Ben Affleck se hacían unos tatuajes por San Valentín. El pasado 14 de febrero la pareja festejó su primer Día del amor como marido y mujer. A través de sus redes sociales, JLo dio un vistazo de cómo habían quedado sus tatuajes. El de ella se trata de un signo del infinito, atravesado por una flecha, con el nombre de ella y el de Ben escritos en letra cursiva. JLo se puso el tatuaje en uno de los costados, a la altura de las costillas.

La estrella de Shotgun Wedding también compartió una foto del tatuaje que Ben se puso. Se trata de dos flechas que se cruzan entre sícon la letra “J” sobre ellas y la “B” debajo de estas. Así, con estas nuevas marcas en sus cuerpos, JLo y Ben dejan ver que están locos de amor el uno por el otro.

©@jlo



Así lucen los tatuajes de la pareja

Además de dar un vistazo de sus tattoos en pareja, JLo también compartió unas divertidas fotos con su esposo, incluida una en la que ella y Affleck parecen recrear una escena icónica de su video musical Jenny from the Block de 2002. En esa imagen, se ve a Affleck con su mano en la retaguardia de su esposa mientras ella sonríe. “Compromiso. Feliz día de San Valentín, mi amor”, escribió Lopez osbre las fotos y aseguró que compartiría más detalles en un futuro cercano en su boletín informativo On the JLo. La intérprete agregó los hashtags: “#CommitmentIsSexy #ThisIsUsThen #ThisIsUsNow #ThisIsMeNow”.

©@jlo



Ben Affleck y JLo

Por poco, casi no se casan

JLo y Ben Affleck se casaron el pasado 16 de julio en la Little White Chapel en Las Vegas, meses después de revelar su compromiso en abril. El mes pasado, Lopez confesó que ella y Affleck casi tomaron otro camino.“Estábamos planeando casarnos en agosto en Savannah, la familia iba a estar allí, todos iban a estar allí y fue muy estresante”, dijo Lopez a su paso por el show de Jimmy Kimmel Live! mientras promocionaba su nueva película Shotgun Wedding.

“Un mes antes, y no sé si ustedes saben esto, pero hace 20 años se suponía que nos íbamos a casar”, bromeó sobre su primer compromiso con el actor en 2002. “Todo se derrumbó en ese entonces y esta vez, absolutamente tenía un poco de trastorno de estrés postraumático y pensé: ‘¿Esto está sucediendo?’”, dijo la cantante.

“Estábamos muy felices y, por supuesto, estaba sucediendo, pero sentí que la boda fue muy estresante y un día Ben simplemente dice: ‘A la mi***, vámonos a Las Vegas y casémonos esta noche’”. La cantante asegura que en ese momento, le pareció una locura, pero que confió en Ben al 100%. “Yo estaba como, ‘Esto es una locura, ¿qué estamos haciendo?’”. A pesar de los contratiempos, JLo dijo que fue lo mejor que pudieron haber hecho. “Fue el mejor día de nuestras vidas”, agregó.