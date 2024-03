Alex Fernández y Alexia Hernández celebran el cumpleaños 2 de su hija Mía

Los días de celebración no terminan para los Fernández, pues luego de haber festejado a la pequeña Cayetana, hija de Camila Fernández, ahora ha llegado el turno de Mía, la primogénita de Alex Fernández y Alexia Hernández, quien el pasado 14 de marzo cumplió dos añitos. Es por eso que, al ser una fecha muy especial, los orgullosos papás de la pequeña organizaron una increíble fiesta con la que la han consentido, dejando en claro así el lugar que ocupa Mía en sus corazones y en su familia.

Los orgullosos papás se mostraron emocionados por el cumpleaños de su hija

A través de su perfil de Instagram, Alex ha compartido dos postales de lo más especiales, en donde lo hemos podido ver acompañado de su esposa y la cumpleañera, en un momento sumamente familiar, justo cuando la pequeñita sopló las velitas de su pastel, el cual, al igual que toda la fiesta, estuvo inspirado en la película de Disney Stitch. Un instante que vivieron con total alegría, algo que en las fotos se hizo evidente en las sonrisas de ambos papás, quienes sin duda se encuentran encantados con esta etapa de su vida.

Al pie de su álbum de fotografías, Alex escribió unas palabras para su pequeña, a través de las cuales le deseó lo mejor en este año que comienza. “¡Feliz cumpleaños mi princesa hermosa preciosa de papá! Te amo como no te puedes imaginar @miafernandez.h. ¡Que sean muchísimos años más mi amor!”, expresó el intérprete conmovido, dejando en claro el gran amor que tiene por Mía.

La fiesta estuvo inspirada en Stitch, el simpático alienígena de Disney

La paternidad para Alex Fernández

Desde su debut como papá, Alex Fernández ha podido crear las memorias más especiales junto a su familia. Cuidar de Mía junto a su esposa Alexia ha sido de las gratificaciones más grandes en este instante de su vida. “Sí (soy consentidor). Me trae con la baba. Siempre quiero hacerla feliz, pero sin consentirla al punto de que sea ya malo para ella, pero lo hago pues, porque es difícil y a veces me regaña mi esposa o alguien porque me dicen: ‘Es que la consientes de más, no le tienes que dar todo lo que quiere’”, expresó el intérprete en una charla concedida a Blanca Martínez, mejor conocida como ‘La Chicuela’.

Y aunque toma en cuenta las advertencias y consejos de sus familiares y amigos, en ocasiones es difícil para él no ser un padre consentidor. “Pero, ¿sabes qué? De repente me hace las caritas y me parte el corazón…”, dijo . “Le quiero dar todo, pero también no la quiero echar a perder, por así decirlo. Pero sí procuro siempre que puedo darle todo lo que quiere”, explicó.

Sin duda, Alex disfruta de su paternidad al máximo

