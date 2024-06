Así fue el tierno debut de Mía, hija de Alex Fernández y Alexia Hernández, sobre los escenarios

No cabe duda de que el talento de los Fernández es grande. Algo que ha quedado demostrado a lo largo de los últimos años, pues han sido varios los herederos del gran Vicente Fernández quienes han comenzado a labrar su propio camino en el mundo de la música. Uno de ellos ha sido Alex Fernández, quien ha decidido seguir los pasos de su famoso abuelo y de su padre, Alejandro Fernández, en el mundo de la música mexicana. Sin embargo, todo parece indicar que la herencia artística del clan también ha sido pasada a las nuevas generaciones, pues recientemente Mía, la hija mayor del joven intérprete, debutó sobre los escenarios durante un festival escolar, una ocasión en la que los papás de la pequeña se derritieron de ternura al verla actuar.

©@alexfernandez.g



Alex es el más feliz con su papel de padre

Fue Alexia Hernández, madre de la menor, quien compartió en sus historias de Instagram algunos vistazos del debut de Mía, en donde pudimos ver a la pequeñita en su primer festival escolar, luciendo un vestidito lleno de brillos y un peinado de lo más coqueto. Y aunque en un inicio Mía se sintió intimidada ante el público, al final se sintió cómoda sobre el escenario y finalizó su presentación con una sonrisa en el rostro, ganándose así los aplausos de sus orgullosos papás.

En otra publicación, Alexa mostró una tierna fotografía en la que mostró el tierno momento en el que, en compañía de Alex, se reencontró con la menor, luego de su exitosa presentación en el escenario, sellando este momento con un entrañable abrazo, el cual quedó registrado en una hermosa postal familiar.

©@alexiah.mma



La hija mayor de Alex debutó como bailarina

Lo que más ama de ser papá de Mía

En una charla que Alex Fernández ofreció una entrevista a Blanca Martínez ‘La Chicuela’ en la que se sinceró sobre su paternidad revelando lo complicado que ha sido para él no ceder a cualquier petición de su primogénita: “Sí (soy consentidor). Me trae con la baba. Siempre quiero hacerla feliz, pero sin consentirla al punto de que sea ya malo para ella, pero lo hago pues, porque es difícil y a veces me regaña mi esposa o alguien porque me dicen: ‘Es que la consientes de más, no le tienes que dar todo lo que quiere’”, reconoció antes de afirmar que, como cualquier padre, solo quiere ver a su hija sonreír, “Pero, ¿sabes qué? De repente me hace las caritas… y me parte el corazón”.

Sincero, el cantante admitió que, si bien, su prioridad es el bienestar de su pequeña, es consciente de que cumplir con todos sus deseos puede tener consecuencias poco favorables en su desarrollo: “Le quiero dar todo, pero también no la quiero echar a perder, por así decirlo”, dijo, “Pero sí procuro siempre que puedo darle todo lo que quiere”.