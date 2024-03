A dos años de su denuncia en contra de Luis de Llano, Sasha Sokol abre su corazón: ‘Me liberé’

Fue en el marco del Día Internacional de la Mujer, pero en 2022, cuando Sasha Sokol rompió el silencio y denunció públicamente a Luis de Llano con quien sostuvo una relación sentimental cuando era menor de edad. A dos años de aquella valiente confesión, la cantante de Timbiriche, tomó su cuenta de Instagram para hacer un recuento de todo lo que ha cambiado a partir de que señaló a su agresor. En un texto que dividió en tres partes y que tituló: “Para que mi pasado no le pase a otra”, reveló la transformación que ha experimentado a lo largo del proceso legal que enfrenta: “He cambiado yo, porque finalmente cambió la forma en que entiendo lo que viví”, escribió.

©GettyImages



La cantante habló de cómo ha evolucionado su caso

Su lucha cambió la ley

Gracias a esta lucha, Sasha no sólo ha logrado que dos instancias legales le den la razón y que han señalado al productor culpable del delito de daño moral, además, consiguió que el marco jurídico también cambiara: “El 18 de octubre pasado se publicó el decreto que confirma la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores; significa que los abusadores podrán ser condenados penalmente sin importante cuánto tiempo haya pasado. Si el abuso en mi contra se diera hoy, Luis de Llano podría pasar 32 años en cárcel -una pena doble por haber tenido una relación de autoridad sobre mí-”, explicó.

En otra parte de este mensaje, Sasha también se refirió a las últimas apariciones de Luis de Llano, quien se ha sumado a la lista de hombres que promueven la iniciativa de Ley Magno, que busca condiciones equitativas en casos de abuso: “¿Cómo puede hablar de equidad alguien que entabló una relación con una menor de edad que trabajaba para él y a quien le lleva 25 años? (…) promover una ley con la imagen de Luis de Llano es por demás absurdo, ya que fueron sus propias declaraciones las que me llevaron a denunciar y posteriormente a demandarlo”, añadió.

©GettyImages



Sasha resaltó que dos instancias legales ya le dieron la razón

Las repercusiones de esa relación

Por primera vez, Sasha Sokol habló de las consecuencias que, hasta el día de hoy, experimenta por esa relación con el productor: “Nada de lo que he dicho ha sido una injuria, como ya ha sido probado de acuerdo con las leyes mexicanas. A él le molesta que el juicio sea mediático o social; sin embargo, la estigmatización que vivo a causa de esa relación, sí lo es. Luis de Llano intenta hacerse pasar por víctima de las consecuencias de sus propios actos”, puntualizó. La cantante resaltó que ese tipo de manipulación fue la que utilizó el productor en su momento: “He padecido su forma de actuar desde los 14, la diferencia es que ya no me paraliza”, sentenció.

©LagenciaMexico



La cantante confesó que en este tiempo ha podido entender de otra manera lo que vivió con el productor

Alzar la voz, el acto más valiente

Echando un vistazo al pasado, Sasha se mostró fuerte ante esta situación que por mucho tiempo decidió callar: “Eso mismo me lleva a alzar la voz. Ya entendí cómo opera y al hacerlo me liberé”. Para finalizar, la cantante se solidarizó con otras mujeres que, como ella, están luchando para hacer justicia: “Sé lo difícil que es denunciar, pero también sé que es una forma de generar visibilidad y al hacerlo, ayudar a que nuestro pasado no le pase a otra”, se lee en su feed donde compartió un comparativo con una foto de ella actualmente y una de cuando era adolescente.

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez 'nunca planeó' volver con Ben Affleck Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.