Drake Bell habla por primera vez de su episodio más oscuro en ‘Nickelodeon’

Una de las personalidades más populares y recordadas de Nickelodeon es Drake Bell, la estrella de la serie Drake & Josh, proyecto que lo catapultó a la fama en 2004, cuando se transmitió el primer episodio de esta historia con la que ganó popularidad a nivel mundial. Como parte del primer adelanto de la serie documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV sorprendió el testimonio de Drake quien, por primera vez, denunció públicamente haber sido víctima de abuso sexual, a la edad de 15 años de edad, a manos de un empleado del canal infantil.

©GettyImages



Por primera vez, contará su testimonio como víctima de abuso

Su testimonio

En este proyecto, Drake romperá el silencio sobre lo que le ocurrió durante las grabaciones del programa The Amanda Show, emisión protagonizada por Amanda Bynes, de finales de los 90 al año 2000. En el breve teaser de la docuserie, Drake aparece junto a otras exestrellas infantiles que fueron víctimas de esta situación durante sus años en el canal. Se sabe que Bell señalará directamente a Brian Peck, director de diálogo de Nickelodeon, quien fue arrestado en 2003, después de ser acusado con más de una decena de denuncias relacionadas con el abuso sexual a un menor de edad no identificado.

De acuerdo con información del sitio Business Insider, en esta serie documental, Drake confesará que fue él, el menor no identificado que denunció al trabajador de Nickelodeon, quien fue encontrado culpable y cumplió con una sentencia de 16 meses de prisión. A finales de 2004, tras recobrar su libertar, recibió la orden de registrarse como delincuente sexual. Según pudo confirmar el Daily Mail, en 2015, pese a sus antecedentes, Peck formó parte de un programa de Disney y en una película de terror, donde participaban menores de edad. El sitio, que tuvo acceso a los documentos judiciales del caso, informó que únicamente se le prohibió tener contacto directo con niños.

©GettyImages



La estrella de ‘Drake & Josh’ se sumó a la lista de ex actores de ‘Nickelodeon’ en hablar sobre este tema

Los antecedentes de su agresor

A la distancia, el Daily Mail recordó detalles de la denuncia que, en su momento, llevó a prisión a Peck. De acuerdo con la denuncia, el director de diálogo visitó al actor menor de edad en su casa para recibir entrenamiento actoral, el día que comentió el abuso. Se sabe que arrestado, después de que los padres del joven actor llamaran a la policía. Tras la denuncia, Peck continúo trabajando en producciones infantiles que, hasta el momento, no han revelado si tenían conocimiento de que su colaborador forma parte de la lista de delincuentes sexuales.

©GettyImages



Drake brilló en el primer adelanto de esta docuserie de cuatro capítulos

La verdad de las estrellas infantiles

La docuserie Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV también mostrará el ambiente laboral que vivían los menores de edad en las producciones del canal, en la década de los 90 y 2000. Se espera que el material audiovisual, de cuatro episodios, esté centrado en las producciones del polémico, Dan Schneider, creador de programas como Sam & Cat, Victorious, iCarly y Zoey 101, y conocido por las acusaciones de los actores que lo han señalado de abuso.

