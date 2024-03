Las fotos de Becky G y Sebastian Lletget que confirman lo felices que están

El estatus de la relación entre Becky G y Sebastian Lletget permanece en el misterio pues, tras los reportes de infidelidad y luego que él admitiera haberse equivocado, los dos optaron por la total discreción. En un inició se creyó que el noviazgo y compromiso había llegado a su fin, pero conforme fue pasando el tiempo, surgieron pistas de que estaban juntos de nuevo y versiones de que en realidad nunca se separaron. Ahora, meses después de que fueran captados por primera vez tras el escándalo, la cantante y el futbolista han reaparecido muy cercanos y felices, como una pareja enamorada.

©GrosbyGroup



Sebastian y Becky fueron captados afuera de una cafetería en Frisco, Texas.

El pasado 4 de marzo, Becky y Sebastian fueron fotografiados afuera de una cafetería en Frisco, Texas. Las imágenes los mostraron sentados unos junto al otro, mientras disfrutaban su café y charlaban tranquilamente. En más de una ocasión se les vio intercambiar sonrisas, irradiando además complicidad mientras ella le mostraba su teléfono móvil.

Pero lo que definitivamente demostró lo bien que están las cosas entre ellos fue que Lletget acomodara su brazo detrás de la espalda de Becky, un gesto que denotó confianza y familiaridad entre ambos.

©GrosbyGroup



Los dos intercambiaron sonrisas y miradas de complicidad.

Los dos se mostraron muy relajados, incluso sus atuendos fueron los de una salida casual. El futbolista llevaba unos pantalones cortos, tenis deportivos y una camiseta beige sin mangas. Ella, por su parte, usó una minifalda, top blanco de tirantes delgados, unas botas hueso de estilo cowboy y una gorra de estampado militar puesta hacia atrás.

©GrosbyGroup



Sebastian colocó su brazo por detrás de la espada de Becky, denotando familiaridad.

Esta aparición de Becky G junto a Sebastian en público es la primera en lo que va del año. La intérprete de Fulanito y el jugador de Football Club Dallas fueron captados a finales de noviembre cuando paseaban por un mercado de agricultores en Los Ángeles. En aquella ocasión también se les vio charlando tranquilamente y, lo que alimentó la idea de reconciliación, fue que ella lo abrazaba.

Becky G celebra su cumpleaños, ¿junto a Sebastian?

Un par de días antes de que la cantante y el futbolista fueran captados en Texas, ella celebró su cumpleaños número 27. Becky publicó en su cuenta de Instagram varias fotos de su festejo, aunque solo en una de ellas se dejó ver acompañada y fue por sus hermanos. Sin embargo, fue inevitable suponer que Sebastian estuvo también con ella en su celebración, aunque ambos prefirieran no compartirlo.

En el mensaje con el que la intérprete de Sin Pijama despidió sus 26 años, se refirió a los aprendizajes que obtuvo en los últimos meses, incluido aquel sobre vivir en sus propios términos. “(Los 26) me trajeron mucho coraje, inspiración y curación. Me recordaron que la vida es demasiado corta. Me han acercado aún más a mi verdadero yo y me han hecho darme cuenta de lo fuerte que soy. Los recordaré como el año que me recordó que vivir la vida en los términos de los demás no es vivir”, escribió.

©@iambeckyg



Becky acaba de celebrar su cumpleaños número 27.

