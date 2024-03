Becky G celebra por todo lo alto su cumpleaños 27, ¿junto a Sebastian Lletget?

Becky G y Sebastian Lletget, quienes se comprometieron en diciembre de 2022, enfrentaron un duro golpe mediático hace casi un año, cuando surgieron reportes de infidelidad de parte del futbolista. Aunque ellos nunca lo anunciaron, se dio por hecho su ruptura, pues ella reapareció en público sin su anillo de compromiso. Sin embargo, a finales del año pasado fueron captados juntos nuevamente, desatando rumores de reconciliación y otros más de que en realidad nunca se separaron. Ahora, tras su cumpleaños 27, la intérprete ha sido fotografiada nuevamente con el jugador, lo cual ha hecho suponer que celebraron juntos.

Becky tuvo un inolvidable festejo de cumpleaños.

“Gracias 26, me enseñaron mucho. Me trajeron mucho coraje, inspiración y curación. Me recordaron que la vida es demasiado corta. Me han acercado aún más a mi verdadero yo y me han hecho darme cuenta de lo fuerte que soy”, escribió la intérprete de Sin Pijama en su cuenta de Instagram al compartir una recopilación de fotos de su festejo cumpleañero. Becky se mostró muy feliz en medio de increíbles decoraciones, lujosos obsequios y suculentos pasteles.

“Los recordaré como el año que me recordó que vivir la vida en los términos de los demás no es vivir... Me enseñaron a hacerme a MÍ, con gracia, amor y bondad”, agregó en su mensaje. Y aunque hizo alusión a las valiosas lecciones que obtuvo en los últimos 12 meses, prefirió no ahondar en las situaciones que la llevaron a dichos aprendizajes.

La cantante recibió regalos lujosos.

“Gracias a todos los que me desearon un feliz cumpleaños, los amo a todos. Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a mis personas favoritas en el mundo, por hacer todo lo posible para hacerme sentir tan amada, apreciada y cuidada”, agregó en su publicación, pero sin mencionar ningún nombre. Eso sí, en una de las fotos que compartió apareció junto a sus hermanos Stephanie, Frankie y Alex Gomez. “Bienvenidos 27, un placer conocerlos”, escribió, para luego anticipar que durante todo marzo estará haciendo publicaciones alusivas a su cumpleaños.

Estuvo rodeada de su familia.

¿Sebastian Lletget estuvo con ella?

Más allá de aquel posado con sus hermanos, Becky G no publicó fotos que mostraran con quién más celebró su nueva vuelta al sol. Sin embargo, tras el fin de semana de festejos surgió cierta información que podría confirmar que la cantante también estuvo acompañada de Lletget en su cumpleaños.

TMZ publicó imágenes de la cantante y el futbolista juntos captadas este 4 de marzo en Frisco, Texas. El video mostraba a Becky y a Sebastian sentados afuera de una cafetería, charlando tranquilamente e intercambiando sonrisas. Además, el jugador del Football Club Dallas, rodeó con su brazo a la intérprete, reforzando así la sensación de confianza y cercanía entre ambos.

Al parecer, la pareja ha dejado atrás la polémica.

A inicios de diciembre US Weekly reportó que Becky G y Lletget nunca se separaron por completo luego del comentado desliz del futbolista destapado en marzo de 2023. “Estaban en un lugar realmente malo y ella se desapareció por un par de días, pero eso es todo”, dijo una fuente consultada por dicho medio. De acuerdo con esta versión, la cantante estuvo “en Dallas con él cada vez que tenía un descanso de la gira y están completamente juntos de nuevo”. Semana antes de este reporte, surgieron fotos de ambos paseando juntos por un mercado de agricultores en Los Ángeles.

