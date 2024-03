Adamari López aclara los rumores que llevaron a Toni Costa y Evelyn Beltrán a confirmar su separación

Tras semanas en medio de rumores que señalaban que Toni Costa y Evelyn Beltrán habían puesto punto final a su noviazgo de dos años, la pareja confirmó a mediados de febrero que habían decidido tomar caminos separados. Al parecer, el bailarín y la modelo habrían cedido a la presión luego de que la exprometida de Toni, Adamari López, revelara en su podcast, sin querer, que ya no estaban juntos. Al respecto, la presentadora comentó lo que en realidad sucedió.

“Voy a hablar de una cosa que pasó”, dijo directa durante uno de los segmentos de Desiguales, en donde charlaba con sus compañeras sobre lo que la gente es capaz de hacer en las redes sociales por un like. “En Ada y Chiqui De Show, que es un show que tenemos en YouTube Chiquibaby y yo, hablamos de una cosa que me habían preguntado y que se refería a que si Toni había dejado o no a la persona... Lo hablé muy abiertamente”, recapituló para Karina Banda, Migbelis Castellanos, Amara ‘La Negra’ y la Da. Nancy.

Para aclarar que ella no imaginó que el anuncio saldría a raíz de su show, Adamari recordó exactamente las fechas en las que todo sucedió. “Eso yo lo grabé el 1 de diciembre (2023), cuando regresé de Uruguay, después de hacer ¿Quién Caerá?”, dijo a detalle. “Y de repente, cae con que al parecer ellos terminaron la relación y se pensó que (yo) lo había dicho porque lo sabía”, añadió.

©@adamarilopez



Adamari López y Chiquibaby

Adamari expresó: “No lo sabía, simplemente hice un comentario y, de repente se volvió viral y fui yo la culpable de que si salió o no salió”. Sus compañeras aplaudieron que haya aclarado todo, pues al parecer Evelyn habría estado molesta por los comentarios de ‘La chaparrita de Oro’, al grado de modificar su agenda y hasta compartir una serie de mensajes en sus redes sociales.

“Esas personas odian verte feliz y triunfando en la vida. Aunque ellos lo tengan todo porque son tan ricos que lo único que tienen es dinero. Feliz viernes”, escribió sus historias de Instagram. En una más, expresó: “Jamás le des el poder a alguien que es infeliz de quitarte tu paz. Dios bendiga tu alma”, palabras que decoró con algunos emojis con corazones, además del tema Vivir Mi Vida, de Marc Anthony.

El anuncio de la separación

Tan sólo unos días después, Toni Costa y Evelyn Beltrán se unieron de manera virtual para compartir un comunicado con el que anunciaban el fin de su relación. “No es nada fácil hacer este tipo de comunicados, pero con profundo respeto y cariño queremos compartirles que, desde hace unos meses y de mutuo acuerdo, Evelyn y yo decidimos poner fin a nuestra relación. Nos separamos en buenos términos, estamos tranquilos y en paz, conservando el afecto, admiración y el respeto mutuo”, escribieron ambos.

Y continuaron: “Pedimos toda su comprensión y sobre todo su respeto mientras atravesamos este proceso de transición. Les agradecemos enormemente el tiempo compartido y el apoyo recibido durante este viaje de dos años juntos. Gracias por tanto, familia, atentamente Evelyn y Toni”.

Los rumores de su ruptura comenzaron desde finales de 2023, cuando Evelyn tomó una pausa de las redes sociales a pesar de que, tiempo atrás, ambos habían decidido en mantener su relación lejos del ojo público. En enero, la modelo volvió a conectarse, pero lo hacía sin Toni.

Más tarde eliminó todas las fotos y videos que tenía sobre su tiempo junto al originario de España, lo que avivó más las especulaciones del fin de su romance.

