Desde Madrid, Jimena Pérez celebra los 93 años de su abuelita

Después de la silenciosa batalla contra el cáncer que enfrentó hace unos meses, Jimena Pérez le ha dado un nuevo valor a la familia. Si bien siempre ha contado con el apoyo de sus seres queridos, durante su tratamiento médico, tuvo la ayuda incondicional de los suyos, tanto en México como en España. En ese sentido, el pasado 25 de febrero, la conductora no quiso dejar pasar desapercibido el cumpleaños número 93 de su abuelita materna quien vive en nuestro país y a quien le envió un cariñoso mensaje desde Madrid, ciudad en la que radica desde hace más de cuatro años.

La conductora le dedicó una conmovedora felicitación a su abuelita

El traspasa fronteras

A través de su cuenta de Instagram, Jimena Pérez compartió varias imágenes junto a su abuela a quien, en 2022, sorprendió durante su cumpleaños número 91, con una visita en México: “Felices 93 años a la matriarca de la familia. Te amo abuela, con todo el corazón, me hubiera encantado estar contigo hoy para celebrar tu vida. Gracias por enseñarnos a disfrutar cada segundo, cada detalle, con esa alegría y pasión, por ser entregada a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Nadie goza como tú. Gracias por los refranes, los dichos, por ganarnos en el continental, por esa vanidad de la que te sientes orgullosa, gracias por todas las historias que pasas de generación en generación”, se lee en el mensaje.

Por último, Jimena mostró su satisfacción por continuar disfrutando de su abuela: “Ojalá la vida nos deje amarte, besarte y abrazarte muchísimos años más. Eres la michoacana más increíble y ser tu nieta es un orgullo. Te adoro”, finalizó. Recientemente, durante una entrevista con Ventaneando, donde compartió detalles de su batalla contra el cáncer de mama, La Choco confesó que sus seres queridos son lo más importante para ella: “Creo que la familia y las amistades lo son todo, son esa fuerza que hace que te levantes y que no te caigas, que confíes en ti, que poco a poco confíes en otras cosas y que no se apodere el miedo”.

‘La Choco publicó entrañables momentos al lado de la cumpleañera

El video, que Jimena musicalizó con la canción de Frank Sinatra, My Way, provocó la reacción de más de 5 mil seguidores de La Choco, incluidas las felicitaciones de Atala Sarmiento quien le escribió: “Tan querida la abuela. Abrazo fuerte a ella”. Por otra parte, Pati Chapoy también se tomó el tiempo de reaccionar al video con un: “¡Felicidades!”. En este clip llama la atención un fragmento donde se escucha decir a la cumpleañera: “En este momento, si me muero, me muero feliz, porque hice lo que se me pegó la gana, hice y deshice, no me arrepiento de nada, todo lo que estoy recibiendo es de mis nietas, de mis hijos”.

Para Jimena no hay nada más importnate que la familia

La familia lo es todo

A pesar de que Jimena Pérez y Rafa Sarmiento tienen más de cuatro años viviendo con sus hijos en Madrid han mantenido cerca de su familia de México que, ahora que La Choco tuvo su problema de salud, viajó a España en varias ocasiones: “A mí me partía el alma mi mamá, porque decía: ‘Pobre, tener que darle estas preocupaciones a mi madre, a esta edad’, es lo que menos uno quiere, pero bueno, Rafa, mis hijos, mi suegra, que me acompañó, tú Pati, en todo momento, todos, la familia, Atala, no sabe cómo me estuvo acompañando también en este proceso, mi hermana, mis sobrinos”, comentó Jimena sobre el apoyo de su familia en la adversidad.

