Atala Sarmiento envía un conmovedor mensaje a Daniel Bisogno

Sincera, Atala Sarmiento valora los años de amistad que construyó junto a Daniel Bisogno, más allá de las diferencias por las cuales, en su momento, ambos tomaron la decisión de distanciarse. Hoy, ese tema ha quedado en el pasado para ambos, pues la ex conductora de Ventaneando se ha mostrado solidaria con el presentador, quien a la par de permanecer hospitalizado por una crisis de salud, atraviesa por un difícil episodio familiar tras el reciente fallecimiento de su madre, la señora María Araceli Bisogno Tapia.

El mensaje de Atala a Daniel

Con el corazón en la mano, Atala, quien radica actualmente en la ciudad de Barcelona, reaccionó sensible al enterarse de los duros acontecimientos en la vida de ‘El Muñeco’, como lo llama de cariño desde hace varios años, por lo que hizo público el mensaje que le ha dedicado, una sentida condolencia tras el deceso de su mamá. “Lamento muchísimo la pena que embarga a la familia Aguilar Bisogno y el sensible fallecimiento de Araceli. Descanse en paz”, escribió la presentadora en las primeras líneas del texto difundido a través de sus historias en Instagram, red social en la que suele ser muy activa y cercana con su comunidad de seguidores.

Frente a la situación de salud por la que atraviesa Bisogno desde hace algunos días, Atala también envió los mejores deseos a su amigo, en espera de verlo de vuelta en los foros televisivos. “Así mismo deseo, de todo corazón, que Dani recupere la salud pronto y lo tengamos de vuelta en el ruedo haciéndonos reír como siempre”, finalizó Sarmiento en su texto, con el cual reiteró el cariño que tiene por Daniel, con quien compartió varios momentos a cuadro durante el tiempo en el que trabajaron juntos en Ventaneando, emisión en la que Atala forjó su carrera como periodista de espectáculos.

La reconciliación

Lejos de las circunstancias por las cuales Atala y Daniel se distanciaron años atrás, ambos han decidido retomar ese lazo afectivo. Las recientes crisis de salud del conductor, según cuenta Sarmiento, fueron el motivo que la llevó a buscar un acercamiento con su ex compañero de programa. “Yo no sabía que había estado muy enfermo hasta que mi mamá me mandó un mensaje hace poco. En momentos así uno no puede dejarse llevar por emociones negativas, ni por cosas que sucedieron en el pasado, al final del día yo dije: ‘Él y yo tuvimos mucho cariño por mucho tiempo, tuvimos una relación importante de amistad’ y le escribí un mensaje”, contó en una reciente charla con la periodista Ana María Alvarado.

En esa charla, Atala habló de la reacción de Daniel a su mensaje, quien de igual manera pasó la página de lo sucedido para poner de frente su cariño por ella. “Me contestó muy lindo, me dijo cosas muy bonitas y ya. Después de eso me mandó un video que cuando estábamos tocando la guitarra, mientras esperábamos una junta y nada, eso es lo que pasó”, explicó, feliz de que todo en ese sentido haya quedado resuelto, dejando atrás el orgullo y los complejos episodios.

