Rafael Nadal se sincera sobre la paternidad y revela que preferiría que su hijo no sea tenista

La vida de Rafael Nadal cambió para siempre el 8 de octubre de 2022, pues ese día, de la mano de su esposa Mery Perelló, le dio la bienvenida al pequeño Rafa, su primer hijo. El reconocido tenista español ha sido un tanto reservado sobre esta faceta de su vida, aunque en algunos momentos le ha sido imposible ocultar lo feliz que se siente por ser padre. En una entrevista reciente, el destacado atleta ha hablado sobre su paternidad y ha revelado si le gustaría que su retoño siguiera sus pasos en el ámbito deportivo.

Junto a Mery Perelló, Nadal se convirtió en padre en octubre de 2022.

Nadal habló con la periodista española Ana Pastor para El Objetivo(La Sexta) y se sinceró como pocas veces sobre su vida personal y confesó que siempre supo que quería tener hijos. “Soy una persona que le encantan los niños, de toda la vida, que toda mi vida he tenido claro que quiero ser padre”, dijo el español. “Estoy enamorado de los niños: son espontáneos, inocentes…”. Y en el caso de su propio hijo, aseguró que “me gusta levantarme con él”.

Reflexionando sobre su paternidad, el tenista admitió que el nacimiento de su hijo trajo consigo una serie de importantes cambios en su vida. “Lo tengo claro. Es un cambio radical, sin ninguna duda. Creo que todo el mundo que es padre o madre sabe que es un cambio. Lo tienes que gestionar y adaptarte”, comentó.

Nadal admitió que su vida cambió radicalmente con el nacimiento de su hijo.

Nadal también aclaró aquellas asegura. Y respecto a esta cuestión, quiso aclarar unas comentadas declaraciones que hizo en el pasado en las dijo que no tenía previsto que su vida cambiara al ser papá.

“Yo no dije que ser padre no me iba a cambiar. Yo solamente dije que no me iba a cambiar mi trabajo y realmente no me cambia. No me cambia por un simple hecho, porque sé cómo piensa mi pareja. Me cambiaría si tuviese una pareja que no quisiese viajar y se quisiese quedar en Mallorca todo el rato con mi hijo”, explicó. “A mi familia, a mi mujer, le gusta que siga jugando al tenis. Le gusta esa experiencia con nuestro hijo, de viajar, etcétera. En eso sí que tengo un empujón positivo”, reconoció.

Nadal dijo que cuenta con el apoyo de su esposa Mery en su carrera en el tenis.

¿No quiere que su hijo se dedique al tenis?

La pregunta que no podía faltar en esta entrevista fue si a Rafa le gustaría que su hijo se siguiera sus pasos dedicándose al tenis, y él fue totalmente sincero al responder. “Preferiría que mi hijo practicara otro deporte”, dijo, aunque no ahondó en sus razones. Me duele decir eso, por todo lo que me ha dado este deporte... Si quiere jugar al tenis, le apoyaría al cien por cien, para nada le vetaría, pero si juega a otro deporte, mejor”, dijo el español, quien ha anticipado que 2024 podría ser su último años jugando profesionalmente.

Cuestionado sobre si se considera un padre estricto, el atleta mallorquín aseguró que cuando se trata de un hijo propio, las cosas cambian totalmente. “Mi hijo tiene 16 meses, hay que ir viéndolo. Creo que es muy fácil opinar. Se pueden dar lecciones de aquí hacia allí, pero cuando estás en ello, y es tu hijo, es diferente”, consideró. Sin embargo, sí dejó clara su intención de no ser un papá que solapa todo. “Lo que no me gustaría, no sé si voy a ser capaz, es ser el típico padre que siempre justifica todo lo que hacen sus hijos. Hagan el desastre que hagan. No, si has hecho algo mal, ¿por qué lo has hecho mal?”, expuso.

