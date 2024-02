A siete meses de su boda, Tamara Falcó despeja los rumores de crisis con Íñigo Onieva

Desde los primeros días de su noviazgo, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han estado bajo los reflectores, entre reportes y rumores falsos sobre el estatus de su relación. Ahora como marido y mujer, la pareja se enfrenta nuevamente a falsos reportes sobre una supuesta crisis, que tendría su matrimonio en peligro. Ante esto, la propia Marquesa de Griñón ha alzado la voz, despejando los rumores acerca de su vida matrimonial, asegurando que hay “cero crisis” con su esposo, con el que se casó en julio del año pasado en una espectacular ceremonia.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva se casaron en el verano de 2023

La hermana menor de Enrique Iglesias acudió a la 79a. edición del Fashion Week Madrid, específicamente al desfile de Pedro del Hierro, donde presentó algunas de sus creaciones en colaboración la firma. Sobre la red carpet del concurrido evento, la hija de Isabel Preysler habló de los rumores de su vida conyugal con el empresario. “Cero crisis. Por ahora, cero crisis”, indicó ante las preguntas de la prensa.

Desmintió los falsos reportes de que su matrimonio está en crisis

La prensa fue más allá y le dijeron que dormía más en casa de su madre, que con el propio Íñigo, a lo que Tamara reaccionó de inmediato desmintiendo dichas versiones. “Eso sí que no es verdad. Yo tengo mi cuarto en casa de mi madre, pero yo duermo en mi casa”, contestó. Además, comentó que si ella va a casa de Isabel Preysler es porque va a recoger tuppers, a su clase de gimnasia y de visita.

A la pregunta directa de si dormían separados, Tamara dijo lo siguiente: “Es imposible en nuestro piso porque solamente hay una cama”. La estrella de televisión dejó claro que trata de vivir su vida alejada de los rumores, y que ya está más que acostumbrada a ellos. “La verdad es que intento vivir un poco ajena a los rumores. Y yo creo que es un poco cíclico también. Después, el siguiente será que estoy embarazada y así...”, dijo con un tono de broma.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Barcelona

Tal y como ha podido saber nuestra revista hermana ¡HOLA! España por fuentes cercanas al matrimonio, no están separados, y, ni mucho menos, distanciados. De hecho, están atravesando un buen momento, y prueba de ello son las imágenes que compartieron en sus redes sociales el pasado fin de semana, en una escapada romántica en Barcelona.

Los planes de ser mamá

Desde que se casó, Tamara Falcó ha sido muy abierta acerca del tema de convertirse en madre. Recientemente dio a conocer que estaba en un tratamiento natural por el cual está bajo observación médica, sin embargo reconoce que ella y su esposo no tienen apuro. “Sí, quiero ser madre. Pero bueno, si se da bien, si no, la verdad, pues consolidando el matrimonio”. Sobre sus planes a corto plazo, la Marquesa añadió: “Ahora estoy ilusionada con intentar formar una familia, ¿sabes? Entonces, ojalá que se dé. Si no, ya veremos”.

