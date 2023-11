Tamara Falcó dice que no hay presión por convertirse en mamá: ‘Si tiene que ser, será’

Tamara Falcó está a punto de cerrar un año inolvidable, marcado por su matrimonio con Iñigo Onieva. Tras celebrar su espectacular boda el pasado mes de julio, los recién casados han estado disfrutando esta etapa con viajes y románticas citas. Dado que la socialité española siempre manifestó sus deseos de tener una familia, la maternidad ha sido un tema recurrente en sus encuentros con la prensa. Sin embargo, ella ha asegurado que no se siente presionada por embarazarse pronto.

La hermana menor de Enrique Iglesias asistió a un cocktail navideño de Moët & Chandon, donde fue abordada por la prensa, que le preguntó sobre la etapa que está viviendo a hora a nivel personal junto a su esposo. “La verdad es que hemos estado viajando muchísimo estos últimos meses. Y muy contenta. Este año fenomenal el cumpleaños. El año pasado tampoco me pude quejar pero este…”, expresó ante las cámaras de Europa Press.

Con las cosas marchando viento en popa, no fue de extrañar que Tamara fuera cuestionada sobre sus planes de convertirse en mamá. Ella, de lo más tranquila, admitió que le ilusiona mucho tener hijos, pero aseguró no sentirse presionada por ello. “La verdad es que rezo todo el tiempo y si tiene que ser, será y si no. La verdad es que estoy felizmente casada, ahora mismo viviendo un momento súper bonito, así que no sé. Sin presión, sin presión. Lo que Dios quiera”, expresó.

La marquesa de Griñón confesó que a su madre, Isabel Preysler, le haría mucha ilusión convertirse en abuela nuevamente, pues dijo que le “encantan los niños”. Pero hasta ahora, tanto ella como Iñigo esperan pacientes a que llegue la buena noticia. “Cualquier niño es una bendición, sea niña o niño. Eso es lo que venga, si viene...”, comentó Tamara.

Al hablar del instinto paternal de ella y su esposo, la socialité confió en que con el tiempo se desarrolle en ambos, mientras lo han podido experimentar un poco desde su papel de tíos. “No sé, imagino que se desarrollará si somos padres. Ahora mismo, con los sobrinos fenomenal. Pero claro, con los sobrinos es muy fácil porque te los dejan bañados, limpitos, quien les echa las broncas son los padres. Es muy fácil ser tío”, comentó. “Estoy viviendo un momento súper bonito a nivel personal, a nivel laboral no me puedo quejar”, agregó la española, quien también aseguró que a su marido “le encantaría que formásemos una familia”. “En eso estamos, fomentar el matrimonio y unirnos más como pareja”, agregó.

El método natural en el que confía Tamara

Hace unos meses, en una entrevista con nuestra revista hermana ¡HOLA! España, Tamara habló de sus planes de convertirse en mamá y aclaró los métodos que estaba siguiendo. “No es verdad que me estoy sometiendo a un tratamiento de fertilidad. Aunque desde hace varios meses, estoy con un método natural que se llama Fertilitas. Me lo comentó una amiga y es un método para medir tu cuerpo y asegurarte que estás bien. Es natural”, explicó.

“No es un tratamiento de fertilidad como tal, pero te van estudiando tu cuerpo. Aunque es laborioso, es un proceso muy bonito”, dijo. “Primero vamos a ir por la vía natural. Por eso me he preocupado en tener el cuerpo sano. Si después tenemos problemas, ya veremos”, comentó. “También confío mucho en Dios, y si quiere que tenga hijos, los tendré”, expresaba.

