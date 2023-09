Tamara Falcó habla de sus planes de ser madre y niega tener algún problema de fertilidad

Tras su inolvidable verano de amor junto a Iñigo Onieva, primero en Sudáfrica y Zambia y luego en la Polinesia Francesa, Tamara Falcó se encuentra ya en España retomando sus compromisos sociales y profesionales. La socialité y empresaria reapareció en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid luciendo radiante y feliz por lo vivido y lo que le depara en el futuro. Ilusionada, la hermana menor de Enrique Iglesias habló de su incipiente vida de casada, así como de sus planes de convertirse pronto en mamá.

La pareja tuvo una hermosa luna de miel en la Polinesia Francesa.

Tamara fue una de las invitadas imprescindibles en el desfile de desfile de Pedro del Hierro, firma de la que es directora creativa. A su llegada a este evento, ha sido cuestionada sobre la etapa que recién comenzó junto a Iñigo luego de su boda el pasado 8 de julio. “La vida de casada es igual, pero mejor, no sé, hay algo especial, yo creo que será por el sacramento”, dijo a la prensa en el lugar.

La marquesa de Griñón no ocultó sus deseos de ser madre, sobre todo luego ser captada junto a su esposo en la acudiendo a la clínica Fertilitas, en la que está llevando a cabo un método natural de fertilidad llamado naprotecnología. “Me encantaría ser madre. Como soy muy creyente, será lo que Dios quiera, pero es verdad que con Fertilitas fenomenal, me están haciendo un seguimiento y estoy súper contenta, por ahora todo bien”, comentó.

La socialité y empresaria reapareció en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Según explicó, dicho tratamiento es “como un traje a medida porque cada mujer es un mundo y es interesante saber”. Sin embargo, sí dejó en claro que no tiene ningún problema de fertilidad que le impida ser madre. “No, no, para nada, era justamente para ir adelantando porque tengo otra amiga que lo hizo, pero al ser un método natural se tarda mucho tiempo, no es inmediato”, detalló.

Tamara está ilusionada con ser mamá.

¿Niño o niña?

Sincera, Tamara evitó revelar si le gustaría tener un varoncito o una nena. “Imagínate que después digo niño y nace niña… Oye, traumatizada el resto de su vida porque quería niño. Es una pregunta horrible”, explicó. “En mi familia querían niño y mis hermanos estaban desesperados cuando yo nací y a la semana de tenerme en casa le dijeron mis padres: ‘Oye: nos han llamado del hospital que la podéis cambiar’, y ya me habían cogido cariño y se quedaron conmigo”, contó divertida.

Finalmente, confesó que “una chica estaría bien”, pero no quiso compartir la lista de posibles nombres. “Ojalá primero me quede embarazada, después ya pensaré nombres”, expresó. Tamara también está muy feliz por su próxima mudanza, pues se instalará con Iñigo en un departamento. “Estoy deseando mudarme, estamos en ello, aún faltan cositas, pero ya no nos queda nada y tenemos las llaves”, dijo.

