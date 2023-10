Tamara Falcó cuenta sobre su relación con su hermano Enrique Iglesias: ‘Me hacía rabiar mucho’

No es secreto para nadie que Enrique Iglesias forma parte de una familia llena de celebridades, empezando por sus padres, el reconocido cantante español Julio Iglesias, y la socialité de ascendencia filipina Isabel Preysler. Sin embargo, el intérprete de 48 años ha forjado por sí mismo su carrera en la música, de hecho, se lanzó sin el conocimiento de su padre. El cantante se ha caracterizado por ser discreto en su vida personal y familiar, pero al ser parte de una familia tan conocida, ha sido inevitable que se conozcan algunos detalles. Eso ha sucedido recientemente, pues Tamara Falcó, su hermana menor, ha contado un poco de cómo fue su infancia junto a él.

Tamara asistió al programa El Musical de Tu Vida (Telecinco).

Tamara asistió al programa El Musical de Tu Vida (Telecinco), cuya emisión fue dedicada precisamente a ella. Ahí hizo un recorrido sobre su vida, partiendo de su infancia, la cual ella describió como feliz por haber sido parte de una familia numerosa. La Marquesa de Griñón contó que nunca fue una niña tímida, pero sí era “muy obediente, un poco chivata y estaba llena de emociones”.

Si bien fue la única hija en común de Isabel Preysler y Carlos Griñón, tiene ocho hermanos, frutos de otras relaciones de sus padres. “Siempre me he llevado fenomenal con mis hermanos. Con Julio mejor que con Enrique porque me hacía rabiar mucho”, contó sobre el intérprete de Cuando Me Enamoro. “Como le había destronado, todo el día estaba chinchándome, y yo también a él”, agregó. Y es que por un tiempo, él fue el hijo menor, hasta el nacimiento de Tamara, cuando él tenía unos 6 años.

Tamara ha contado que Enrique siempre fue muy independiente.

“Con Ana me encantaba estar porque era como una muñequita”, dijo sobre su hermana menor, fruto del matrimonio de Isabel con el exministro de Economía español Miguel Boyer. Cuando Ana nació, Tamara tenía 8 años. La socialité contó que su relación era más estrecha con sus hermanas puesto que sus hermanos pasaban su tiempo practicando actividades como el esquí, esquí acuático, tenis y windsurf.

Sus grupos familiares de WhatsApp

La Marquesa de Griñón admitió que fue triste para ella cuando sus hermanos mayores se fueron a vivir a Estados Unidos, aunque en los veranos se reencontraba con ellos y se quedaba en la casa de Julio Iglesias. Pese a la distancia y al hecho de que cada uno ha hecho su propia vida, Tamara aseguró que la relación sigue siendo hermano, De hecho, cuando el anfitrión del programa Carlos Sobera le preguntó directamente si tenía algún grupo familiar con ellos en WhatsApp ella respondió afirmativamente, detallando “tengo uno por el lado Falcó y otro por el Preysler”.

Ana Boyer y Julio Iglesias Jr.

Durante el programa, se hizo una llamada en vivo con su hermano Julio Jr. “Esta es la primera llamada que Julio me contesta y ni siquiera es a mí”, dijo Tamara entre risas. “Siempre se sale del chat familiar. No paro de meterle, pero se sale del grupo a los tres minutos”, se quejó. ““Me salgo del chat y a los tres minutos Tamara me añade. Es que hablan mucho por el grupo”, se excusó el cantante, quien se encontraba en su casa en Miami. “Le ponemos un poco nervioso y él sólo usa monosílabos”, explicó la socialité de lo más divertida.

