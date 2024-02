Salma Hayek posa junto a la ex de su esposo: ‘Es una declaración de hermandad’

Los tiempos en los que haber amado al mismo hombre eran motivo de rivalidad han quedado en el pasado, al menos para Salma Hayek y Linda Evangelista. Años atrás, la modelo canadiense tuvo una relación con Francois-Henri Pinault, quien le dio a su único hijo Augustin James. Hoy el empresario francés es esposo de la actriz mexicana, y padre además de su hija Valentina Paloma. Sin embargo, lejos de haber fricciones entre estas dos mujeres, hay cariño y respeto. Prueba de ello ha sido el reciente posado que ambas han protagonizado, con el que han reafirmado su estupenda relación.

Salma y Linda participaron en la portada de marzo de la edición británica de la revista Vogue, la cual ha reunido a 40 mujeres legendarias. Además del posado grupal junto a celebridades de la talla de Jane Fonda, Oprah Winfrey, Cindy Crawford, Victoria Beckham y Kim Kardashian, la actriz y la modelo fueron fotografiadas en par, una imagen que por supuesto no pasó para nada desapercibida dado el vínculo que comparten.

“Esta sesión de fotos es una declaración de hermandad”, expresó la veracruzana sobre esta experiencia. La imagen muestra a Salma muy guapa en un vestido negro de hombros descubiertos, posando muy cercana a Linda, quien por su parte luce muy bella y elegante con una blusa blanca de estilo camisero. La fotografía trasmitió una gran confianza entre estas dos mujeres.

Salma y Linda tienen una estupenda relación.

La publicación compartió además un curioso detalles que confirmó la buena amistad que existe entre la mexicana y la canadiense. “Salma se quedó en la casa de Linda la noche anterior (a la sesión de fotos). Hermandad en su máxima expresión”. Tanto la actriz como la modelo han protagonizado portadas antes de Vogue, pero nunca habían posado juntas para la revista.

Las cariñosas palabras de Linda sobre Salma

Fue precisamente el año pasado en una entrevista con Vogue, que la leyenda de las pasarelas se sinceró sobre su buena relación con Salma, y contó el lindo detalle que tuvo la actriz con ella en un Día de Acción de Gracias. Relató que estaba muy enferma y sin ánimos de preparar una cena para celebrar. “Salma se subió al avión con su hija, vino aquí e hizo la cena. Me preguntó ‘¿qué quería?’, era una lista de deseos muy selecta”, recordó.

“Le había dicho que no iba a tener el Día de Acción de Gracias, que no me sentía bien. Y ella dijo: ‘Oh, sí que lo vas a tener. Voy a ir’. Y de repente, ella estaba aquí. Quería su pollo mexicano con papas trufadas. Y pasó el día en la cocina y lo preparó todo ella misma. Sin ayuda. Los niños la ayudaron al final”, contó, refiriéndose tanto a Valentina como a su propio hijo, quienes se llevan muy bien. “Hizo un festín, una comida hermosa, muy hermosa”.

Dada la buena relación con Linda, no ha sido para nada raro Salma acoja a Agustin James como uno más de los suyos, pues en las vacaciones familiares se ha evidenciado el gran cariño mutuo que hay entre la actriz y el jovencito de 17 años.

Salma le tiene un gran cariño al hijo de Linda.

