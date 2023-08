Linda recordó que le contó a Salma que no haría nada especial para Thanksgiving, pues se sentía enferma. Al escuchar esto, Salma puso manos a la obra, pues no dejaría de Linda pasara el día sola.

“Le había dicho que no iba a tener el Día de Acción de Gracias, que no me sentía bien. Y ella dijo: ‘Oh, sí que lo vas a tener. Voy a ir’. Y de repente, ella estaba aquí”, contó Evangelista.