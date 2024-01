Enamorado, Mario Cimarro celebra el cumpleaños de su novia ‘Broni’

El tiempo pasa y la relación de Mario Cimarro y su prometida Bronislava Gregusová se vuelve cada vez más fuerte. El actor y la modelo, quienes en noviembre del año pasado celebraron su quinto aniversario, dieron un importante paso en su vida juntos al convertirse en padres de la pequeña Briana, quien nació en agosto de 2022. El galán de origen cubano no pierde la oportunidad de expresarle su amor a su pareja, tal como ha sido ahora que ella acaba de celebrar su cumpleaños.

Mario felicitó en eslovaco a su novia.

‘Broni’, como la llaman sus más cercanos, cumplió 32 años el 25 de enero y aunque seguramente la felicitó en persona, Mario quiso además dedicarle un lindo post en sus redes sociales. El protagonista de Pasión de Gavilanes usó sus historias de Instagram para compartir una linda foto junto a la modelo acompañada de un breve, pero significativo mensaje.

“Feliz cumpleaños, mi amor”, escribió el actor sobre la imagen. Sin embargo, el detalle especial de esta felicitación estuvo en el hecho de que Mario escribiera en el idioma nativo de ‘Broni’, el eslovaco, lo que deja ver lo mucho que se ha esforzado para conocer más sobre la cultura de su guapa novia, con quien se comprometió en 2019.

Broni bromeó sobre los años que cumplió.

En su propia cuenta, la modelo publicó algunas imágenes alusivas a su celebración, incluida una con su adorable hija. “¿23 o 32?”, escribió, refiriéndose a la foto en la que jugó con el orden de los adornos de helio en forma de número. “Cuando pienso en mi cumpleaños número 23, recuerdo que fue cuando todo empezó”, agregó y se refirió a su paso por el mundo de los certámenes de belleza, pues fue Miss Eslovaquia en 2015. “Todavía me presentan así en todas partes”, admitió.

Broni se dijo plena y feliz de ser madre de Briana.

“Tal vez me gustaría estar en los 23 mentalmente, y con la experiencia de una persona de 32 años, pero solo por estar más tiempo aquí para Bri”, escribió, refiriéndose a su nena. También recordó lo inolvidables que fueron sus anteriores festejos de cumpleaños, especialmente el de sus 30 años. “Y luego nació mi hermosa, increíble y maravillosa hija Briana. Soy madre por segundo año, así que estoy disfrutando de esta edad... Así que 32, bienvenidos y sean los mejores”, agregó en su mensaje.

El consejo de amor que Mario tomó de su padre

En abril del año pasado, Mario concedió una entrevista a HOLA! AMÉRICAS y habló, entre otras cosas, de su relación con ‘Broni’, a quien conoció por casualidad mientras paseaba por South Beach, en Miami. “Intercambiamos números, nos empezamos a textear, hasta que con el tiempo empezamos la relación”, contó.

Además, Mario confesó que siguió un sabio consejo que le dio su padre para tener una relación duradera. “Hace cinco años tomé la decisión de seguir el consejo de mi papá, sobre cómo encontrar a tu esposa, a tu mujer y él me dio la solución hace mucho tiempo. Él me dijo, ‘a mí me ha funcionado buscarme una mujer que su trabajo no tenga nada que ver con el mío’”, relató.

La feliz pareja está en espera de celebrar su boda.

