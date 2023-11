Mario Cimarro y su pareja, Broni Gregus, celebran cinco años juntos

Mario Cimarro y la modelo Broni Gregus están de ‘manteles largos’ con la celebración de su quinto aniversario como pareja. El actor de la telenovela Pasión de Gavilanes compartió en sus redes sociales un vistazo del festejo, en el cual él y su novia tuvieron una invitada muy especial; su hija, la pequeña Brianna, quien tiene un año y tres meses.

©Hola



Mario Cimarro y su familia

“Por otro año de compartir atardeceres y sueños. Feliz aniversario, mi amor”, escribió la modelo eslovaca Bronislava Gregušová en sus redes en una fotografía en la que aparecen juntos y muy guapos con atuendos coordinados all in black. En otro post, Broni publicó el brindis que hizo con su pareja, y en la fotografía aparece Brianna con su biberón, uniéndose al feliz festejo.





Mario y Broni festejaron con su pequeña hija, quien nació en agosto del año pasado

En una entrevista con ¡HOLA! Américas, Mario Cimarro compartió cómo fue que conoció a su pareja. Curiosamente, el actor, quien es uno de los galanes más codiciados de la pantalla chica, había sido rechazado varias veces hasta que encontró a Broni. “Me batearon 500 veces hasta que un día… estaba caminando por Miami, fui a South Beach y veo una chica delgada, espectacular, rubia, haciéndose un selfie en una bicicleta…hasta que me decidí, y le dije que yo le podía tomar una foto, que era un gran trabajo y le enseñé mi teléfono y empezó a ver mis fotos y me decía: ‘¡Qué buenas fotos!’ Luego, intercambiamos números, nos empezamos a textear, hasta que con el tiempo empezamos la relación”, reveló.

En esa misma conversación, Mario nos confesó que hizo caso a los consejos de su padre, y así de esa forma mantener hallar el amor y hacer de su relación algo duradero. “Hace cinco años tomé la decisión de seguir el consejo de mi papá, sobre cómo encontrar a tu esposa, a tu mujer y él me dio la solución hace mucho tiempo. Él me dijo, ‘a mí me ha funcionado buscarme una mujer que su trabajo no tenga nada que ver con el mío’.

©Hola



Mario Cimarro y su futura esposa, Broni

Fue en noviembre de 2019, cuando Mario le hizo la gran pregunta a Broni durante unas románticas vacaciones. La pareja estaba de viaje en Argentina, cuando el actor eligió las Cataratas de Iguazú como telón de fondo para arrodillarse y pedirle matrimonio. Aunque aún no han pasado por el altar, la pareja está más que consolidada con la familia que han formado. ¡Felicidades!

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.