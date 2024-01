Selena Gomez reflexiona sobre los cambios en su físico: ‘Estoy orgullosa de ser quien soy’

Selena Gomez ha estado bajo los reflectores desde que era tan solo una niña, y con el paso del tiempo se ha convertido en el blanco de críticas por su figura. En más de una ocasión, ha alzado la voz para hablar sobre el body positive. También ha revelado la razón de su aumento de peso en los último años, la cual se debe a diversos factores que tienen que ver con el lupus, padecimiento que le fue diagnosticado en 2015. Recientemente, la estrella de Only Murders in the Building compartió un par de imágenes en las hizo una comparación de cómo lucía hace años y cómo es su físico actualmente.

©GettyImages



Selena Gomez en la pasada entrega de los Emmy Awards

Sobre las imágenes, la intérprete de Love Song compartió un mensaje de amor propio, con cierto aire de nostalgia, pues ver sus fotografías de hace unos años le trajo algunos recuerdos. En la primera imagen, tomada en 2014, Selena aparece con un bikini con estampado de zebra. Sobre esa imagen puso: “El día de hoy me di cuenta de que nunca volveré a verme así”.

©@selenagomez



Selena Gomez compartió estas dos fotografías para reflexionar sobre su físico

En una segunda foto, capturada durante sus vacaciones en México con Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, la también empresaria aparece con un traje de baño de dos piezas, y luciendo sus curvas. “No soy perfecta pero estoy orgullosa de ser quien soy... a veces me olvido que está bien ser yo”, escribió sobre esta imagen.

‘No soy una modelo y nunca lo seré’

En más de una ocasión, Selena Gomez se ha sincerado sobre sus luchas contra la depresión, la ansiedad y el trastorno bipolar. De la misma forma, ha roto el silencio acerca de las constantes críticas que recibe por su físico. Por ejemplo, en febrero del año pasado, usó su cuenta de TikTok para hablar acerca de los comentarios que se estaban generando sobre su aumento de peso.

En ese video, explicó que su cambio físico se debía a la medicación que tomaba desde hace tiempo para combatir el lupus. “Tiendo a retener líquidos y eso pasa muy a menudo”, explicó. “Solo quería animar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que esté pasando, que nadie sabe la verdadera historia. Quiero que la gente sepa que es preciosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que nos sentimos mal, pero prefiero estar sana y cuidarme, y mis medicamentos son importantes y creo que me ayudan”, reveló.

“Así que, bueno, no soy una modelo y nunca lo seré”, dijo antes sus millones de seguidores en dicha red social. “Solo quería decirles que los amo y que gracias por apoyarme y comprenderme. Y si no lo hacen, pueden irse, porque sinceramente no creo que haya que avergonzar a las personas por eso (sus cuerpos)”, sentenció.

