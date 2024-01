Al borde del llanto, Ana Jurka confiesa cómo fue su salida de Telemundo

Ana Jurka terminó el año cerrando un gran ciclo en su carrera, a principios de diciembre, la presentadora deportiva decía adiós a las filas de Telemundo apostando al tiempo en familia. Ahora, más tranquila y sincera, la originaria de Honduras expresó a detalle cuáles fueron los motivos que la llevaron a alejarse de sus programas en la pantalla chica, a pesar de que la televisora hizo hasta lo imposible por retenerla.

“Fue mi decisión y lo hice por mi familia y ganas de crecer”, dijo en entrevista para Las Top News, en donde reiteró que la empresa no tuvo nada qué ver en el final de esta etapa de su carrera profesional. “De verdad estaba muy feliz hasta cierto punto. No tiene nada que ver con que haya un mal sentimiento por Telemundo o algo, todo lo contrario. Siento que yo necesitaba algo que en este momento la empresa no me podía dar, y no tiene nada que ver con dinero, no tiene que ver tampoco con que estoy pidiendo cosas aquí o allá, es simplemente que, para mi familia, el horario en el que yo estaba era muy difícil”, agregó.

Ana conducía el programa deportivo Zona Mixta, que se televisaba en vivo durante las noches los fines de semana, lo que para ella significó alejarse de su familia en ratos importantes. “Trabajaba durante la semana, era muy variante mi horario porque los que trabajamos en una cadena que no es de deportes dependemos de fechas FIFA, de x, y o z. Mi constante era que estaba ahí viernes, sábado y domingo en la noche, y salir a las 3:00am”, recalcó en su charla con Mandy Fridmann.

“A mí me gustaba, pero para mi familia estaba siendo muy difícil. Estaba ya causando problemas en mi vida personal. Más allá de que amara lo que hago, tuve que tomar una decisión de que, o me cambiaban el horario o me tenía que ir”, continuó. Y es e su petición era clara: tener libres los fines de semana para convivir con sus hijos, Seth y Noah, además de su esposo, Joshua.

“Yo quería seguir, simplemente no en ese horario. Mi jefe me decía que los deportes siempre suceden en fin de semana. Lo que yo decía es que Telemundo no es una cadena de deportes”, añadió.

Ana confesó entre lágrimas que incluso le hicieron una gran oferta económica para retenerla, y en medio de tantas juntas y conversaciones, pidió a Dios una señal, y obtuvo su respuesta. Si en la reunión final no cedían a darle los fines de semana, ella se iba sin importar lo que le pusieran sobre la mesa, pues entendía que era el mensaje celestial que había pedido.

Las pláticas con Univision

Tras su salida, iniciaron las especulaciones sobre una nueva etapa profesional en la televisora Univision, un acercamiento que Ana aceptó que hubo, pero no como tal una oferta. “Hemos tenido conversaciones y hasta ahí han llegado”.

En cambio, contó que sí recibió una propuesta de otro lugar, misma que tuvo que rechazar porque le pedían que se mudara, una decisión que ahora toma en familia. “Recibí una oferta en diciembre y no la pude aceptar, tenía que mudarme para lo que iba a hacer, incluía trabajar los fines de semana y los números no eran los suficientemente buenos, para que yo hiciera el movimiento”, contó.

“No era una mala oferta. Dije que no y fui totalmente honesta con ellos, para empezar muchísimas gracias, porque no tenía ni una semana de haberme salido, cuando ya tenía esa oferta”.

Finalmente, Ana reveló que desea volver a estar frente a las cámaras, pero no quiere tomar una decisión apresurada: “No voy a tomar algo porque tengo miedo a que no me llegue otra oferta. No quiero basar mis decisiones en el miedo, en la incertidumbre, del que no sabemos qué va a pasar, en la ansiedad de tener que estar ahí en la adrenalina del día a día de una empresa de trabajo. Quiero aceptar algo en lo que yo crea que me puede hacer crecer, algo que me haga feliz”.

