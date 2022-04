Ana Jurka, una periodista sin límites: de los Latin AMAs a Catar 2022

¿Cómo te preparas para el Mundial? ¿Qué es lo que estudias a lo largo de los meses previos?

Soy bien nerd, yo busco desde cómo vienen, cómo clasificaron, hasta el último detalle de los jugadores. Me gusta prepararme bastante, si tengo 30 segundos nada más al aire, me gusta que tengan contenido, me gusta poder darle a la audiencia algo que quizá ya saben, pero que es bueno recordarle o que mucha gente no lo sabe. La preparación de un Mundial no es de solo meses sino de años, pues desde que empieza la eliminatoria tenemos que ir viendo partido a partido, como le ha ido a cada equipo, si cambiaron de director técnico, las posiciones de los jugadores y más... A la hora de ya llegar al Mundial, es como el premio a nuestra preparación.