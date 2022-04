Exclusiva: Jacky Bracamontes, Cristián de la Fuente y Rafael Amaya, los presentadores de los Latin American Music Awards

Eres una mujer con cambios constantes, ¿qué estilo tienes pensado para la noche?

¡Ay, sí! Me encanta cambiar. Como ya se dieron cuenta, si no es el color de pelo, el tipo de maquillaje la ropa... Pero para el show siempre me ha gustado ser clásica, pero con un toque en tendencia. Estamos trabajando junto con Karla Birbragher, que ella va a ser mi estilista, ella es encargada de todos los vestidos; y de maquillaje, Laura Barceló quien me va a maquillar; y Jorge Beltran va a ser el estilo de los peinados.

Aparte, saben que todo es bajo presión. Para la alfombra tenemos tiempo de pensarlo, planearlo, ejecutarlo... Pero a la hora de estar en el show, como es un show en vivo, todo es muy rápido. Al escoger los vestidos, pensamos en eso, en que no sea un zapato que se tengan que poner 50 cintas porque no voy a acabar. Zapatos fáciles de poner y quitar, el vestido también, y el maquillaje que me vea diferente, igual el peinado, pero todo muy rápido.

Es un reto para todo mi equipo y, por supuesto también para mí. Aparte de que, mientras ellos están haciendo su trabajo, yo estoy repasando el guion que es en lo que en ese momento me tengo que concentrar más”.