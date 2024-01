Tajante, Juan Soler afirma que nunca se casará con su actual novia y explica sus razones

Hace más de un año, Juan Soler confirmó su relación con Paulina Mercado, quien fuera su compañera en el programa Sale El Sol (Imagen Televisión). Desde entonces han sido inseparables, e incluso se han acompañado en momentos complicados, como los que ella vivió recientemente en cuanto a su salud. Sin embargo, pese a la solidez que han alcanzado en su relación, el galán de telenovelas está convencido de que no quiere casarse con su novia. Recientemente habló al respecto y explicó las razones detrás de esta postura.

Juan y Paulina se han dejado ver felices y enamorados.

Juan, quien estuvo casado por 15 años por Maki Moguilevsky, asistió al matutino Hoy (Televisa), donde fue cuestionado respecto a un llamativo anillo que hace tiempo le regaló a Paulina. “Ese anillo es un compromiso de vida, dentro tiene grabado por siempre, para siempre. No va a haber boda. No voy a permitir que una persona a quien yo no le intereso, que sería un juez, me diga que estoy casado”, expresó el actor de origen argentino.

El intérprete de 57 años dijo que selló su compromiso con Paulina rodeado de la gente más cercana para ambos. “Yo me enfrenté al compromiso ese, frente a mis hijas, frente a los hijos de Paulina y frente a la gente que realmente me ama, no quiero ni un juez ni un cura. Nunca va a haber un casamiento, pero sí es un compromiso de vida, sí, sí es un anillo de compromiso”, compartió.

Juan le entregó a su novia un anillo en señal de su compromiso con ella.

No obstante, Juan dejó abierta la posibilidad de hacer una ceremonia simbólica para celebrar la unión de su vida con la de Paulina, tal como lo han hecho otros famosos sin recurrir necesariamente a un juez, ministro o sacerdote. “Quién sabe, quizás un brindis, o como hizo Paul, que se fue solo, se metió bajo la alfombra y salió casado, bromeó sobre el conductor Paul Stanley, cuya íntima boda secreta se conoció hace poco.

Anteriormente el argentino ya había expresado su decisión sobre no casarse nuevamente. “Seguramente no va a haber matrimonio, nada de eso, ya los dos somos divorciados y los dos ya aprendimos la lección. Creo que el compromiso va desde otro escenario y queremos ponerlo de esa manera”, decía en un encuentro con la prensa. Mientras que Juan se separó de la madre de sus hijas en 2018 (aunque el divorcio se hizo efectivo hasta 2022), Paulina concluyó en 2010 su matrimonio con Pablo Ojeda, padre de sus dos hijos.

La pareja está de acuerdo en no casarse.

¿Qué ha dicho Paulina al respecto?

Hace un mes, la conductora respondió las dudad de sus seguidores en redes sociales sobre la posibilidad de casarse con Soler. “No nos vamos a casar. Tanto Juan como yo no creemos en la firma de una pluma sobre un papel, sí creemos en el compromiso de corazón a corazón, de mirada a mirada”, expresó entonces, palabras similares a las que expresó el actor recientemente.

“Quizá sí hacer una fiesta con nuestros hijos, comprometernos frente a ellos, que vean que esto es algo serio y hacerlos partícipes”, mencionaba la presentadora anteriormente cuando empezaron a circular especulaciones sobre el anillo que le entregó Soler, explicando el tipo de celebración a la ambos sí estarían dispuestos.

