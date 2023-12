‘Agradecida y con ganas de devorarme la vida’: novia de Juan Soler se pronuncia tras su delicada cirugía

Dos días después de que se sometiera a una delicada operación, Paulina Mercado compartió de viva voz cómo se sentía tras la cirugía. La novia de Juan Soler pasó por el quitófano para que los doctores le removieran un pequeño tumor alojado en la cabeza. Acompañada por el actor de telenovelas y en medio de su recuperación, la presentadora de Sale El Sol (Imagen Televisión) reveló que se sentía bien y que el procedimiento había sido un éxito.

“La operación fue todo un éxito, estuve en manos de doctores fantásticos que no saben como me cuidaron, de verdad”, dijo la presentadora de telelvisión, quien se mostró con un semblante animado. “Tuve la oportunidad de estar en un hospital maravilloso”, agregó.

Mercado explicó que el procedimiento para extraer el tumor alojado en su cabeza no fue nada complejo y que afortunadamente no tuvo que deshacerse de su melena. “Fue muy sencillo sacar el tumorcito, lo scararon de acá (dijo señalando la parte de atrás del cráneo) no me raparon y tengo aquí unas grapitas pero todo está fantástico, me siento súper contenta, agradecida y con ganas de devorarme la vida. Como estas te mueven y te llevan a un lugar diferente y hay que aprovecharlo”, indicó.

La conductora de 51 años, también se tomó un momento para agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido, además de reconocer el cariño que Juan Soler le ha demostrado a lo largo de esta experiencia. “Agradecida por este ser lleno de luz que se ha portado impresionante conmigo. Ha sido un ángel, no se me ha despegado, ahorita está aquí. Está estudiando sus escenas, me trajo mi café”, agregó.

Fue a mediados de noviembre que la presentadora reveló que tenía esta complicación de salud. A través de su podcast En pareja2, habló abiertamente de la situación por la que estaba atravesando, la cual le fue diagnosticada casi a la par de que inició su relación con Juan Soler.

“Tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar prontísimamente, pero es una operación que, amor, sí me da miedo porque, te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor, y demás”, compartió en ese momento. Ahora, Paulina Mercado está en vías de su recuperación y en la mejor compañía junto a su pareja, quien ha sido un pilar en este proceso.

