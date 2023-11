Paulina Mercado, novia de Juan Soler, revela problema de salud y tratamiento: ‘Es una operación que sí me da miedo’

A punto de cumplir un año de relación, Paulina Mercado y Juan Soler se dejan ver como una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento. Sin embargo, en los últimos tiempos han enfrentado duros desafíos, como la salud de Paulina, la cual actualmente se encuentra comprometida debido a un tumor en la cabeza. En su podcast En pareja2, la presentadora de Sale el Sol (Imagen TV) compartió que su condición y detalló que en este duro camino, el actor de origen argentino ha estado a su lado ‘codo a codo’.

Paulina Mercado y Juan Soler están por cumplir un año de novios

“Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar prontísimamente, pero es una operación que, amor, sí me da miedo porque, te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor, y demás”, confesó la conductora de televisión frente a su pareja. “Y, desde que me enteré, que ha sido estando contigo, tú me has acompañado de la manita en este proceso, yo que juego siempre a ser la mujer maravilla de que no pasa nada y hay que tener buena actitud... tú me has ayudado a soltarlo... Me has acompañado a mis estudios, a mis resonancias magnéticas...“, compartió.

Paulina Mercado confesó que está atravesando por un problema de salud

Paulina comentó que, en una situación así, no cualquier persona está dispuesta a acompañar a su pareja cuando caen en una enfermedad. “En un tema así, no cualquiera jala y tú te has sido divino conmigo”, indicó la presentadora. “Tú me has ayudado a soltarlo”, agregó Mercado, quien aseguró que su pareja le ha dado la libertad de poder abrir su corazón y confesarle sus más grandes temores en medio de esta situación.

Paulina también recordó cuando le preguntó a Juan si la seguiría queriendo si en dado caso se quedara sin pelo, a lo que Juan respondió, con ese humor que lo caracteriza, que por supuesto, que incluso le compraría una peluca.

“La gente que es feliz es la gente que ama sin ningún tipo de restricción o reparo. Te amo en total y creo que de esto se trata”, dijo Juan Soler a su novia.

Se conocieron como amigos

La historia de ambos empezó como la de dos buenos amigos, que se aocnsejaban en cosas del amor y de pronto, los dos se encontraron solteros por lo que decidieron darse una oportunidad. “Lo conocí, fuimos muy amigos, pero lo que me gustó no fue su guapura, fue su interior, suena cursi, pero te lo juro”, comentó la conductora en el programa de Montse & Joe. “Lo conocí con novia, la novia argentina, no la conocí, pero me imagino que era una tipaza, me encantaba cómo Juan era con ella, cómo se llevaba con ella, cómo se maneja en pareja y siempre fuimos muy amigo, yo tenía pareja, él me daba consejos”, añadió.

Juan Soler y Paulina Mercado eran muy amigos hasta que su relación cambió

Después de que ambos terminaron sus respectivas relaciones, empezaron a tratarse de otra manera. “Él terminó con la argentina, la quería mucho, es una gran mujer, pero creo que una relación a distancia es complicada. Los dos habíamos cortado y la verdad es que yo no soy muy salidora, soy mucho de estar en mi casa, con mis hijos, no soy nada reventada, no fumo, no tomo, pero sí soy divertida”.

La convivencia con sus colegas de Sale el Sol y las constanes salidas en grupo hicieron que se acercaran. “Siempre terminábamos platicando Juan y yo, él es un gran papá, tiene tres hijas, yo soy, la verdad, una mamá muy presente, empezamos a coincidir mucho y un día me dijo: ‘Hay que salir’”, dijo. En enero de 2023, ambos confirmaron su relación tras la publicación de unas fotografías en una revista y aseguraron estar muy felices.

