Juan Soler confirma la hospitalización de su novia para una delicada operación

Fue hace poco más de un año que Juan Soler confirmó que su relación con Paulina Mercado, quien fuera su compañera en el programa matutino Sale El Sol (Imagen Televisión). Desde entonces los dos se han dejado ver muy enamorados. Y como en toda relación, además de los momentos felices, también hay algunos más complicados. Hace una semanas, la presentadora se sinceró sobre su salud y reveló que le fue detectado un tumor cerebral que le tendrían que extirpar. En medio de la expectación por este panorama, el actor de origen argentino ha compartido que su pareja ya ha sido hospitalizada para la operación.

La noche del 10 de diciembre, Soler compartió un video en sus historias de Instagram para dar a conocer la hospitalización de Paulina. “Ahora vamos a ingresar a mi nena al hospital”, dijo el actor, quien se encontraba acompañado por la conductora. “Sí, estamos muy tranquilos y muy contentos y muy agradecidos por todos sus mensajes y buena vibra”, agregó ella por su parte.

“Qué lindos son de estar tan al pendiente de mi amada Pau”, agregó el galán de telenovelas. “Y prometí que Juan les iba a estar avisando, así que Juan va a documentar absolutamente todo y lo va a estar compartiendo, gracias por estar”, agregó la presentadora esbozando una gran sonrisa y mostrándose muy confiada.

Paulina retomó varias publicaciones en las que le enviaban buenos deseos, y la mañana de este 11 de diciembre compartió un mensaje lleno de agradecimiento para Soler. “Por siempre sostenerme... GRACIAS ¡@juansolervalls te amo!”, escribió la presentadora sobre una foto en la que se veían sus manos entrelazadas, y en la de ella se veía que ya había sido canalizada.

En Sale El Sol los compañeros de Paulina confirmaron que estará al menos un par de días en terapia intensiva. “En estos momentos se encentra ya en el quirófano para una cirugía de un tumor en la cabeza”, expresó el periodista Gustavo Adolfo Infante al dar la noticia en el matutino.

“Me estaba comentando que no estemos con pendiente porque le hacen la operación y luego la dejarán uno o dos días en terapia intensiva no por gravedad, para que no se haga el chisme de ahí, sino por protocolo porque es una operación delicada”, agregó or su parte Ana María Alvarado, alertando ante posibles rumores. “La va a dejar los días que los médicos consideren pertinentes, pero si alguien del hospital cuela la información, no es por gravedad”.

La inesperada noticia sobre la salud de Paulina

El pasado mes de noviembre, la conductora dio a conocer que le había sido detectado un tumor cerebral, el cual tendrá que ser extirpado con una delicada cirugía. Paulina hizo pública la noticia en el primer episodio del canal de YouTube que comparte con Soler.

“Tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar próximamente”, comentó entonces la conductora. La presentadora detalló que el tumor le fue detectado meses atrás, y que tras varios estudios médicos se determinó que la mejor opción era que se lo extirparan por medio de una operación. “Sí me da miedo, porque te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor y demás”, confesó.

En aquel momento también habló del gran apoyo que había encontrado e Juan ante esta delicada situación. “Tú me has acompañado de la manita en este proceso. Yo que juego siempre a ser la Mujer Maravilla, de que no pasa nada, pero tú me has ayudado a soltarlo”, comentó.

