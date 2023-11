Erika De La Vega reaparece tras delicada cirugía: ‘Sigo abrumada por la fragilidad de la vida’

A dos semanas de haber pasado por el quirófano, la presentadora Erika De La Vega ha reaparecido en sus redes sociales y qué mejor que en pleno Thanksgiving. Casi recuperada de la cirugía a la que se sometió en la que le extrajeron un tumor de la cabeza, la estrella de televisión se dijo agradecida por una “segunda oportunidad”, además de agradecer, entre otras, cosas que el tumor era benigno y que no comprometió su salud. En su post en Instagram, Erika aparece al lado del neurocirujano Ricardo Komotar, quien hizo posible la hazaña médica.

©@erikadlvoficial



Erika De La Vega con su neurocirujano

“Hoy visité a mi neurocirujano @ricardokomotar después de dos semanas de operada de un tumor cerebral y los dos coincidimos en que hay demasiado que agradecer este Día de Acción de Gracias”, se lee al inicio de su post. “1- por haber hallado el tumor sin estarlo buscando, 2- porque se pudo sacar completo, 3- porque era benigno, 4- porque no me dejó consecuencias a pesar de tener comprometidos nervios de los músculos de la cara, 5- porque la recuperación ha sido suave, plena, amable y veloz, 6- por tener tanta gente hermosa que me apoyó y desbordó de los mejores mensajes, vibras, deseos, energía, amor, luz, cariño, fuerzas, abrazos”.

La presentadora compartió con sus seguidores que aún sigue “abrumada” por lo rápido que la vida puede cambiar así como las situaciones a las que se ha enfrentado en los últimos meses. “Aún sigo abrumada por la fragilidad de la vida y sus vueltas. Por sus regalos que aunque no vienen con un 🎀 definitivamente son regalos de Dios. Bienvenida segunda oportunidad”.

Al final de su publicación, Erika nuevamente agradeció al médico que la atnedió así como a su equipo, quienes la hicieron sentir arropada en medio de esta compleja situación.

©@erikadlvoficial



La presentadora también compartió una radiografía en la que se podía apreciar el tumor

La creadora del podcast En Defensa Propia también compartió una radiografía del cerebro, en la que se mostraba el antes y el después del tumor alojado en su sistema nervioso. Ahora, la operación será solo un recuerdo y Erika seguirá adelante. Eso sí, la también emprendedora dijo que seguirá compartiendo más cerca de esta experiencia a través de su newsletter.

¿Cómo se enteró del tumor?

El pasado 13 de noviembre, Erika reveló que, durante una revisión médica de rutina, los médicos le hallaron un tumor en el cerebro. Si bien no comprometía su salud, los doctores le dijeron que en unos años era probable que empezara a afectar su salud, por lo que se sometió a una delicada operación, proceso que documentó en sus redes.

“Hace unos meses haciendo un chequeo anual de mi cuerpo, me consiguieron, a través de una resonancia magnética,un visitante benigno en mi cabeza, que por su tamaño demostraba que llevaba mínimo una década creciendo cómodamente”, contó. “Todo pasó muy rápido. Apenas supe el diagnóstico cuadré la cirugía y ocupé mis días lo que más pude para que la mente no me jugara en contra, para detener las búsquedas en Google y poder controlar mis nervios y los apocalipsis del futuro”, dijo sobre la forma en la que intentó no hacer caso a los nervios y falsos diagnósticos que pudiera encontrar en las redes.

©@erikadlvoficial



Erika De La Vega compartió su proceso médico

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.