No hicieron falta más palabras, pues la imágenes hablaron por sí mismas y dieron cuenta lo bien que la pareja lo está pasando en medio de este hermoso destino invernal. “No sé que me depara la DP (sic) en este 2024, pero me dejo llevar sabiendo que de alguna manera los ángeles me seguirán llevando sobre sus alas. ¡A por ello!”, escribía Tamara hace unos días al arrancar este nuevo año.