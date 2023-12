La madre de Itziar Castro confirma la causa del fallecimiento de la actriz

El pasado 8 de diciembre se dio a conocer el lamentable y repentino fallecimiento de la actriz Itziar Castroa los 46 años. Esta noticia causó gran conmoción en el medio artístico español que se unió en sentidas condolencias a su familia. Días después de esta triste partida, su madre, la señora Lucía Rivadulla, ha explicado cuál fue la causa exacta del fallecimiento de la querida intéprete.

En medio de su duelo, la señora Rivadulla se hizo de fuerzas y se paró frente las cámaras de medios como Europa Press para hablar de los últimos momentos de su hija, y descartar las versiones sobre supuestos problemas de salud que habrían derivado en el fallecimiento de Itziar.

“No tenía ningún problema de tensión, no tenía ningún problema de colesterol, no tenía ningún problema de azúcar en la sangre y lo único es que se había tomado ahora en serio operarse, entonces estaba siguiendo un tratamiento acelerado en una clínica, pero era un tratamiento externo, no interno, no de medicamentos. Le hacían unas horas con aparatos para que perdiera lipoderma, para ir reduciéndoselo y poder operarse, pero no tomaba medicamentos, no tomaba nada”, explicó la señora Lucía, asegurando que su hija tenía una vida muy sana.

Lucía Rivadulla, madre de Itziar Castro y el director Frankie de Leonardis.

“Es más, como madre que soy, cuando me trajeron su equipaje yo miré todo y, ¿sabes que tenía? Solo Couldina, o sea para cuando tienes la gripe, no había ningún otro tipo… Los forenses me preguntaban si se medicaba y no se medicaba para nada. No bebía, no fumaba, era una chica gorda, pero sana”, aseguró. “No necesitamos médicos, hablamos esa noche con el forense directamente y es muerte súbita, no hay más”, dijo, confirmando así la causa del deceso.

La señora Rivadulla ha encontrado consuelo al saber que su hija “murió feliz preparando un espectáculo que le gustaba a ella”, pues se supo que Itziar se encontraba en una piscina preparando un espectáculo solidario de natación cuando empezó a sentirse mal. “Se ha ido en el agua que es lo que más le gustaba a ella y no se lo ha pensado. Ayer estuvo Anna Tarrés aquí y le pregunté cuáles han sido las últimas palabras de mi hija, y me dijo feliz, hablando del espectáculo que iba a salir muy bien… Es así, era Itziar”, dijo Lucía.

De acuerdo con el medio español Cuore, el Instituto de medicina Legal y Forense confirmó que la causa exacta del fallecimiento de la actriz había sido muerte súbita tras sufrir una alteración e interrupción inesperada en su actividad cardíaca. Itziar entró en paro cardiorespiatorio, por lo que se intentó reanimarla, aunque no hubo éxito.

Impactada por el cariño recibido, incluso de la Casa Real

La madre de Itziar se dijo sorprendida por las numerosas muestras de cariño y solidaridad que ha recibido tras la muerte de su hija. “Le estárá gustando esto y estará diciendo: ‘Mamá, toma. No querías sal y ahora tienes dos tazas’”, dijo la señora Lucía. “Era muy grande, no me lo esperaba. La Casa Real, muy agradecidos a todos y no puedo dar las gracias a todo el mundo porque son miles, y a todos los medios”, expresó con agradecimiento.

“De verdad, como madre, el corazón de ella explotó, pero el mío también va a explotar”, agregó. “Es así, nada más, ella luchó, asociaciones que han venido, condolencias de gente, es un desfile y era grande por dentro y grande por fuera. Gracias, muchas gracias”, reiteró.

