El querido juez Frank Caprio revela su duro diagnóstico médico: ‘Por favor, oren por mí’

Francesco Caprio, conocido como Frank Caprio, se ha hecho de una gran comunidad en redes sociales, la cual le guarda un profundo cariño. El juez de Providence, Rhode Island, cuyos casos y reflexiones se han hecho virales, acaba de dar a conocer una desgarradora noticia: fue diagnosticado con cáncer de páncreas, por lo que pide a sus seguidores orar por él.

“Uno de los días más felices del año, para mí, es mi cumpleaños y recientemente celebré mi cumpleaños número 87 y recibí muchos mensajes maravillosos de personas de todo el mundo”, expresó hace unos días en un video que publicó tanto en su Instagram, donde suma más de 1.3 millones de seguidores.

Sin embargo, días después de su celebración comenzó a sentirse mal, por lo que acudió al médico, y las noticias no fueron buenas. “Hice un examen médico y el resultado no fue bueno. “Fui diagnosticado con cáncer de páncreas, que es una forma insidiosa de cáncer”, contó.

“Estoy siendo tratado por un maravilloso equipo de doctores en Rhode Island y en el Instituto de Cancer Dana-Faber y en el Hospital General, en Massachusetts”, detalló. “Oro para que Dios guie sus pensamientos y sus manos para tratarme”, expresó Frank, quien aseguró que luchará contra la enfermedad tanto como pueda.

El juez pidió a sus seguidores tenerlo en sus oraciones. “Una cosa que la gente me pregunta es: ‘¿Qué puedo hacer por usted?’ Primero que todo, no podría agradecerles por su amistad y sus mensajes. Pero les pediría a cada uno de ustedes, por favor, que oren por mi”, expresó. “Necesito el poder de la oración, que creo que, además del tratamiento médico que estoy recibiendo, es el arma mas poderoso para ayudarme a sobrevivir a esto”, agregó.

Un ejemplo de vida y superación

De acuerdo con su página web, Frank creció en Federal Hill, en Providence, Rhode Island, y tuvo orígenes humildes; su mamá era ama de casa y su papá se dedicaba a vender leche y frutas.

Antes de volverse juez, Caprio trabajó lustrando zapatos, repartiendo periódicos y también leche. Se graduó de la Facultad de derecho de la Universidad de Suffolk, en 1991. También recibió un doctorado Honoris Causa en servicio público, en la Universidad de Rhode Island, en 2016.

Se ha desempeñado como juez del Tribunal Municipal de Providence desde 1985. Su tribunal se dio a conocer en todo el mundo debido al programa de televisión Caught in Providence, que fue nominado para un premio Daytime Emmy en 2021. En redes sociales, su cuenta de de TikTok The Real Judge For You, muestra numerosos casos que llegaron a su juzgado en los que deja ver su personalidad compasiva, y también comparte poderosas reflexiones.

