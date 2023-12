Surgen nuevos detalles sobre la salud de Lucía Méndez: ‘Va a estar hospitalizada dos o tres días más’

Lucía Méndez se encuentra hospitalizada desde hace varios días debido a un severo cuadro de influenza. Los primeros reportes sobre su salud encendieron las alarmas, pues desde que surgió la noticia el jueves por la tarde, no estaba claro el motivo de su ingreso hospitalario. A unas horas de esto, se confirmó el diagnóstico de la actriz, quien tiene afectadas las vías respiratorias.

©@luciamendezof



Lucía Méndez está ingresada desde inicios de esta semana

De acuerdo con la reportera Vicky López, del programa Todo para la Mujer (Radio Fórmula), la actriz lleva ingresada desde inicios de esta semana, además de revelar la razón por la recién se supo de su ingreso. “Tengo una noticia ya autorizada por Lucía Méndez. Desde hace tres días, Lucía está hospitalizada. No se había dado a conocer para no causar un rollo mediático”.

López confirmó que Lucía padece de influenza. “Hoy dos reporteros estuvieron indagando en el hospital. Entonces antes de que se haga un chisme les explico: Lucía Méndez tiene influenza” aclaró. La colaboradora del programa radiofónico agregó que posiblemente Lucía contrajo el virus en Colombia, ya que tras volver a México, empezó a presentar los síntomas de la enfermedad. “El fin pasado se fue a Colombia, regresó y no podía respirar. Pensó que tenía gripa, el cansancio del viaje y el vuelo. Llegó al hospital, estuvo en observación y no podía respirar”.

©Univision



Lucía Méndez no está en peligro; ya está recibiendo la atención oportuna

‘No está grave, simplemente no puede contestar’

En el programa se desmintió que la vida de la cantante de 68 años estuviera en riesgo. “Le pusieron oxígeno y ayer salieron los estudios que tiene influenza severa, por eso no ha podido contestar. Algunas personas la llamaron y no está grave, simplemente no puede contestar porque ahorita tiene afectadas todas las vías respiratorias”, añadió.

Aunque el estado de salud de Lucía Méndez es favorable, esta permanece hospitalizada. “Tiene influenza, pero no es grave, sigue en observación y va a estar hospitalizada dos o tres días más por recomendación del médico. Ahorita está con mascarilla de oxígeno”, agregó la reportera.

Hasta el momento, la propia Lucía no ha usado sus redes sociales para hablar al respecto ni ha lanzado comunicado alguno en el que hable sobre su salud. Sin embargo, las muestras de afecto y solidaridad por parte del gremio no se han hecho esperar.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.