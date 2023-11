Raúl de Molina lleva días sin ir a ‘El Gordo y la flaca’, ¿qué le pasó?

El carisma y buen humor de Raúl de Molina ha sido el ingrediente faltante esta semana durante la emisión de El Gordo y la Flaca. El presentador y amigo de Lili Estefan se ausentó del programa de entretenimiento de Univision luego de que este lunes compartiera con la audiencia que no estaba en su mejor momento en términos de salud.

“He tenido que grabar dos programas, pero me siento mal. Tengo escalofríos, me tiembla el cuerpo por dentro y tengo la garganta mala, por eso es que no puedo hablar muy bien”, explicó al inicio del show del lunes pasado cuando Lili notó algo raro en su forma de hablar y hasta en su ánimo.

Raúl ahondó más en su malestar y agregó: “Me empezó ayer en la mañana. No es Covid porque me he hecho tres pruebas y no me ha dado Covid todavía”. Aquellas palabras tranquilizaban al staff del programa, pues en estas temporadas de clima frío, intentan evitar los contagios que ocasionen bajas provisionales en el show.

A pesar de ello, Raúl se mostró preocupado por su salud. Cabe recordad que el fotoperiodista suele ser bastante precavido y un tanto temeroso en cuanto a los asuntos de su propia salud. “No sé lo que es. Pero ahora tengo como voz de locutor de radio”, dijo con cierto humor y una voz mucho más grave.

A partir del martes, Clarissa Molina se encargó de cubrir a Raúl en el programa. “El Gordo ayer estaba sin voz. Es mejor que estar sin apetito”, dijo Lili al iniciar la transmisión. Clarissa envió su cariño a su gran amigo: “Rauli, te queremos. Me envió un mensaje de voz y la verdad es que se escucha mal”.

Giselle Blondet también preocupó a sus seguidores

Al igual que Raúl de Molina, esta semana Giselle Blondet alertó a sus seguidores luego de publicar un video desde la sala de emergencias del hospital. “Ayer estuve aquí, me hice la prueba de Covid, flu, garganta y todo salió negativo, pero me siento peor hoy”, dijo en su clip.

“Así que regresé para hacerme mi examen otra vez y, si Dios quiere va a estar negativo”, agregó. La presentadora no dio más reportes de su estado, aunque suma un caso más de enfermedades respiratorias que, aunque podrían ser estacionales, se debe estar atento y tomar medidas preventivas.