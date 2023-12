Fallece la actriz española Itziar Castro a los 46 años

El mundo del espectáculo está conmocionado tras la partida de la actriz Itziar Castro a los 46 años. De acuerdo con medios españoles, la estrella, quien cobró fama por participar en series como Vis a Vis, perdió la vida en las primeras horas del viernes 8 de diciembre, en la comunidad de Lloret de Mar, en la Costa Brava, en España. Según los reportes, la actriz se encontraba en la piscina muincipal mientras asistía a las pruebas de luz para un espectáculo de natación sincronizada, cuando empezó a presentar ciertos malestares.

Itziar Castro falleció a los 46 años

Según reportes de la agencia EFE, luego de sentirse indispuesta, fue atendida por los servicios de emergencia, pero estos no pudieron hacer nada, pues Castro falleció por un paro cardiorrespiratorio. Fuentes del Ayuntamiento de Lloret de Mar indicaron a la agencia que al momento de los hechos, Itziar Castro se encontraba con la exentrenadora del equipo español de nado sincronizado Anna Tarrés, quien preparaba la muestra de dicha disciplina con el Club Natación Kallípolis.

Mientras presenciaba las pruebas de luz para ese espectáculo junto con Anna Tarrés en la piscina, Itziar Castro se empezó a sentir mal, esto minutos después de la una de la madrugada. De inmediato, se dio aviso a los servicios de emergencia. Según fuentes cercanas, los paramédicos realizaron maniobras de reanimación, hasta que cerca de las dos de la mañana reportaron su deceso.

Esta fue una de las últimas stories que Itziar Castro compartió en sus redes sociales

De hecho, una de sus últimas stories en redes sociales fue desde la piscina de Lloret de Mar, donde compartió parte del ensayo del espectáculo que en unos días se presentará con motivo del 55 aniversario del Club Natación Kallípolis. Además de esa publicación, días antes había lamentado el deceso de la querida actriz española Conchita Velasco, a la cual admiraba desde que era pequeña.

Itziar Castro nació el 14 de febrero de 1977 en Barcelona, España. Su carrera como actriz despegó alrededor del 2002, cuando participó en el largometraje Noche de Fiesta. Después de esa película vendrían otros trabajos, hasta que en 2017 formó parte del elenco principal de Pieles de Eduardo Casanova. Gracias a esa actuación, fue nominada al Goya a mejor actriz revelación y ganadora del premio Unión de Actores y Actrices en la misma categoría.

Además de su carrera como actriz, Itziar también se destacó como activista contra la gordofobia

En 2018 participó en el elenco principal de Vis a vis dando vida a Goya Fernández, papel que la llevó a la fama internacional. Además de esto, hizo un cameo en la segunda temporada de Paquita Salas, donde interpretó a la regidora del Festival de Tarazona. También participó en otros proyectos de cine como Matar a Dios y Campeones.

Ya con una carrera en ascenso, en 2020 realizó un cameo en la película Rifkin’s Festival del director Woody Allen. También la vimos en otras producciones como Por H o por B en el personaje de Choni. En otras de sus facetas actorales, Itziar grabó con Sebastián Yatra el videoclip del tema Melancólicos Anónimos. De hecho, el intérprete colombiano ya se ha manifestado sobre el deceso de Itziar.

A través de sus redes sociales, el intérprete de Tacones Rojos le dedicó un emotivo mensaje acompañado de unas fotos juntos. “Amiguita, me duele el corazón verte partir, saber que llevábamos tiempo ya sin vernos, en cada paso por Madrid hablando de cuándo nos juntábamos de nuevo a tomarnos un café, y el trabajo y los compromisos lo seguían posponiendo, qué rabia no haber sacado una hora, porque una hora de risas contigo daba felicidad mucho tiempo, me enseñaste cosas que no puedo compartir aquí jajaja, y el amor que siento por ti ha sido muy real, te extrañaré, pero te llevaré tatuada en el alma (y no como los tatuajes falsos que nos hacíamos en la serie), el cielo o donde sea que vayamos se acaba de ganar un tesorito con un corazón que se hará sentir”.

Sus excolegas en la seire Vis aVis, la recordaron con emotivos homenajes en sus redes. Najwa Nimri, Maggie Civantos, Cristina Plazas, Berta Vázquez, entre otras celebridades la recordaron con cariño y expresaron su pésame.

