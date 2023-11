Muere a los 53 años Francesc Picas, ex integrante de Loco Mía

Este 22 de noviembre se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Francesc Picas, exintegrante del famoso grupo español Loco Mía, a sus 53 años. Hasta ahora no se han revelado muchos detalles de las circunstancias del deceso, pero se sabe que se encontraba en Barcelona.

Su familia publicó un mensaje en la cuenta de Instagram de Francesc, revelando la triste noticia. “A todos los amigos y seguidores de FRANCESC PICAS: La Luz de Francesc se ha apagado en esta vida, pero nunca lo hará en la eternidad. Queda en el corazón y la memoria de todos aquellos que tanto le hemos querido”, se indicó en la publicación, la cual fue acompañada por una foto en blanco y negro de Picas.

“La familia y amigos, en esta tan dolorosa situación, pedimos privacidad y que su legado humano y artístico se preserve con todo el amor y respeto que él se merece. Gracias por vuestra comprensión y apoyo”, agrega el mensaje, antes de concluir con una citade Francesc: “Si somos Luz, todo es posible. Y si somos Luz, todos somos Uno”.

La noche del 21 de noviembre ya se había revelado el triste fallecimiento en una cuenta de fans en Facebook. “Nos anunciaron que nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre para unirse a los seres celestiales que lo esperan. Aún me cuesta tu partida. Dios te tenga en su gloria… Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo infinito hasta el cielo querido Francesc Picas”, se lee en el texto.

Picas no tenía ni 20 años de edad cuando se integró a la famosa agrupación de electro-pop para ocupar el lugar del fundador Xavier Font, quien pasó a convertirse en mánager. Fue parte de Loco Mía entre 1989 y 1992. Pasó un largo tiempo alejado de la industria, pero hace un par de años retomó su carrera artística por medio de un proyecto llamado In Time.

