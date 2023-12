Jacky Bracamontes habla de la salida de Lupita Jones de Miss Universe México

Hace un par de semanas, la dueña de Miss Universe, Anne Jakrajutatip, confirmó la revocación de Lupita Jones como directora de la franquicia en México. A su vez, oficializó el nombramiento de Cynthia de la Vega, como sucesora de la exreina de belleza. Esta decisión resultó bastante inesperada para muchos, pues Lupita fungió como representante de la organización por 30 años. Algunas personalidades cercanas al certamen han opinado sobre este cambio, entre ellas Ximena Navarrete, ex Miss Universe mexicana. Ahora ha sido Jacky Bracamontes, quien también trabajó de cerca con Jones y ha sido concursante y presentadora del certamen, quien se ha pronunciado sobre su salida de la organización.

En un encuentro reciente con la prensa en México, Jacky fue cuestionada respecto a la separación de Lupita de la dirección de Miss Universe en México. Ella, siempre respetuosa y con su distintiva amabilidad, opinó al respecto. “Aclarando, quiero mucho a Lupita y respeto y admiro su carrera de tantos años de entrega. La considero mi amiga, fui parte de su equipo, obviamente, fui su alumna”, expresó ante las cámaras de programas como Sale El Sol (Imagen Televisión).

“Pero pues bueno, desgraciadamente yo no tengo el poder ni nada para decir cómo se hacen las cosas. Yo no sé, el momento de cambio venía, le tocó a Lupita, tal vez la forma no fue la ideal, pero yo quiero mucho a Lupita”, expresó Jacky. Y es que en su momento, la ex Miss Universe declaró que se enteró de su revocación por los medios, y no por un notificación oficial de parte de la organización.

Si bien admitió que a igual que a Lupita le desconcertó la repentina salida de la franquicia, Jacky expresó sus mejores deseos para la nueva dirección en México. “Obviamente sacada de onda por cómo se dieron las cosas. Yo quiero mucho a Lupita, a mí ni me digan, pero también le deseo mucho bien a la nueva administración y espero que le salga todo”, expresó la también conductora de televisión. Y sobre la llegada de Cynthia de la Vega al puesto que antes fue de Jones dijo: “Todavía no lo podemos aplaudir porque acaba de empezar, vamos a darle chance, pero obviamente le deseo lo mejor”.

Su experiencia trabajando con Lupita

Jacky Bracamontes fue una de las muchas mujeres a quienes Lupita guio con su experiencia mientras estuvo al frente de la franquicia de Miss Universe México. La hoy conductora de Telemundo obtuvo el triunfo en el extinto concurso Nuestra Belleza México del año 2000, para para pasar a convertirse en representante de su país en Miss Universe en 2002. Y aunque a lo largo de su carrera, Lupita ha sido alcanzada por algunas polémicas, incluidos sus roces con algunas concursantes, Jacky ha sostenido que en su experiencia personal las cosas siempre fluyeron bien.

“Yo hablo lo que me toca a mí, no a lo que le toca a lo que le toca a los demás. Yo pienso que a mí me fue muy bien en mi año, quiero mucho a Lupita, me trató súper bien, me apoyó mucho y eso es lo que yo puedo decir”, expresó en su recuente encuentro con la prensa. La guapa mexicana celebró además los cambios que han hecho más incluyente al famoso certamen de belleza, mismos con los que Lupita ha sido muy crítica. “Estoy abierta al cambio, a la inclusión, me encantó ver a mamás participando espectaculares, yo decía: ‘¡Qué increíbles!’, con una gran experiencia, bien plantadas, así es la vida real y hay que adaptarnos”, dijo.