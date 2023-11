Lupita Jones explica su desacuerdo con Miss Universe

Hace unos días, luego de la coronación de la nicaragüense Sheynnis Palacios, como Miss Universe, la dueña del certamen, Anne Jakrajutatip, confirmó la revocación de Lupita Jonescomo directora de la franquicia en México. Esta noticia vino acompañada del nombramiento oficial de Cynthia de la Vega, como sucesora de la exreina de belleza. Esta decisión tomó a muchos por sorpresa, y más cuando Lupita había estado a cargo del certamen por muchos años. En medio de las opiniones que ha generado esta decisión, ella se ha pronunciado al respecto y ha explicado cuáles fueron sus desacuerdos con la organización internacional.

©@lupjones



Lupita Jones con Anne Jakrajutatip, dueña de Miss Universe.

En un encuentro con la prensa mexicana, Lupita admitió sentirse tranquila ante la resolución que la dejó fuera del famoso certamen de belleza. “Me siento en paz, tranquila. Los últimos años ya había cosas que a mí no me hacían sentir cómoda con Miss Universo. Ustedes saben y son testigos de cuántas veces he puesto el pellejo de por medio para defender a los concursos, a Miss Universo, para defender lo que representan estas plataformas para las jóvenes ante cualquier cantidad de ataques, a veces muy fuertes”, expuso Jones, quien obtuvo la codiciada corona en 1991.

“He estado yo al pie del cañón, entonces no me puedo comprometer a hacer eso por algo en lo que he dejado de creer”, agregó Lupita, quien durante tres décadas se dedicó a guiar a las concursantes mexicanas en Miss Universe. Tras su triunfo, dos mexicanas más lograron hacerse del título: Ximena Navarrete, en 2010, y Andrea Meza en 2020.

©@lupjones



Lupita Jones con Andrea Meza y Ximena Navarrete.

La también empresaria explicó en dónde radicaron sus diferencias con la organización encargada del famoso certamen. “Algo que voy a defender siempre es que toda competencia debe ser justa y transparente, y hay varios elementos que para mí deben existir en una competencia para que se dé así. De entrada, que los y las participantes compartan características similares que las puedan colocar en un parámetro en el que todas las reglas apliquen por igual”, explicó.

“Si tú te sales de esos parámetros, las reglas, si las aplicas igual para todas, a unas les puede favorecer y a otras les puede afectar. Entonces a mí me parecía que no estaba siendo una competencia justa, es como poner a pelear en box a un peso pluma con un peso pesado”, sostuvo Lupita, dejando entrever su desacuerdo con algunos de nuevos lineamientos adoptados por el concurso.

“Hay una gran diversidad de características que se deben considerar a la hora de evaluar a las participantes, pero entonces eso te lleva a otro punto: no hay un perfil definido de qué es Miss Universo. No estás poniendo la vara al parejo para todos porque no comparten las mismas características, una mujer de 40 años le va a dar la vuelta a una niña de 18. No hay punto de comparación, esas son las cosas con las que yo no me sentía cómoda”, admitió.

Los cambios que hicieron a Miss Universe más inclusivo

En agosto del año pasado se anunció que, a partir de 2023, Miss Universe admitiría la participación de mujeres embarazadas, casadas, con hijos y divorciadas. Amy Emmerich, directora general de la Organización Miss Universe, explicó que la decisión fue tomada luego de que Miss Universe realizara encuestas entre los seguidores de la franquicia y directores de la misma, en donde hubo un mayor índice de personas que estuvieron de acuerdo que los requisitos fueran menos exigentes.

Y en septiembre de este año, se dio a conocer la eliminación del límite de edad para participar en el certamen de belleza, el cual era de los 18 a los 28 años cumplidos al 1 de enero del año del concurso. A partir de 2024, todas las interesadas a partir de los 18 años podrán participar en el certamen de belleza.

©GettyImages



Sheynnis Palacios, tras ser coronada Miss Universe.