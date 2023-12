Ximena Navarrete revela por qué nunca quiso ocupar el cargo de Lupita Jones en Miss Universe

Tras la emocionante final de Miss Universe hace unas semanas, la dueña del certamen, Anne Jakrajutatip, confirmó la revocación de Lupita Jones como directora de la franquicia en México. A la par de esta noticia se oficializó el nombramiento de Cynthia de la Vega, como sucesora de la exreina de belleza. Esta decisión tomó a muchos por sorpresa, no solo porque Lupita estuvo a cargo durante muchos años, sino porque algunos pensaban que, llegado el momento, su sucesora sería otra experimentada Miss Universe mexicana: Ximena Navarrete. Cuestionada al respecto, la modelo ha explicado la razón por la que nunca ha tenido interés en asumir este importante puesto.

La guapa tapatía, quien se hizo de la codiciada corona en 2010, hizo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, y de inmediato la cuestionaron sobre la posibilidad de que hubiera sudo la sucesora de Lupita. “¿Qué por qué no quise?, la verdad es que nunca he querido, desde que gané Miss Universo muchos me han preguntado acerca de esto, que si quisiera tomarlo, que quisiera la franquicia, que si hubiera querido ser la directora”, expuso Ximena, aunque no reveló si en algún momento reciente Jakrajutatip se acercó a ella para ofrecerle el puesto e directora en México.

La modelo explicó que en este momento de su vida está enfocada en otras cosas, por lo que no podría disponer del tiempo y dedicación que implica estar a cargo de Miss Universe en México. “Mi objetivo siempre fue ganar Miss Universo y creo que si fuera directora nacional estaría obsesionada con hacer que alguien más gane y no tengo tiempo de eso en este momento”, reconoció Ximena.

“Creo que es un trabajo que requiere de muchisísima presencia y yo en este momento no puedo porque estoy haciendo otro tipo de trabajo que también es muy importante”, agregó. Actualmente la exreina de belleza está enfocada en sus propios proyectos profesionales, pero sobre todo en la crianza de sus dos hijos pequeños: Ximena y Juan Carlos.

Reconoce el gran legado de Lupita

En su interacción con sus seguidores, Ximena reconoció el gran trabajo que hizo Lupita durante los años que fungió como directora de Miss Universe en México y prefirió no opinar sobre la postura de Jones respecto a los nuevos lineamientos en el certamen de belleza. “Yo no tengo absolutamente nada qué hablar, lo único que puedo decir y reconocer es que Lupita es una mujer que durante más de 30 años ha creado una plataforma, a mi gusto, basada desde la integridad, que a muchas mujeres nos ha permitido alcanzar nuestros sueños”, expresó.

Además, reconoció el papel de Lupita como la primera mexicana en obtener el título de Miss Universe, logro que obtuvo en 1991. “Entonces, por esa razón y porque es la primera Miss Universo mexicana, la primera que alcanzó este título, pues merece mi respeto y no tengo nada malo qué decir. Si en algún momento yo he querido platicar con ella lo he hecho directamente, porque creo que así es como se hacen mejor las cosas. Entonces yo respeto a todo el mundo y a todos los que se dedican a los concursos de belleza”, agregó Navarrete.