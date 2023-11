Miss Nepal Jane Dipika Garrett se sincera sobre las duras críticas a su físico: ‘La sociedad puede ser muy cruel’

Miss Nepal, Jane Dipika Garrett, hizo historia a los 22 años tras convertirse en la primera finalista de talla grande en Miss Universe. La reina de belleza aseguró un codiciado lugar en el Top 20 durante la noche del certamen de la 72a. edición de la competencia de Miss Universe que se llevó a cabo en El Salvador.

Si bien su selección como finalista estuvo llena de emociones, muchas personas recurrieron a las redes sociales para expresar su descontento. Miss Nepal habló con Fox News Digital sobre su viaje de amor propio y cómo lidia con el body shaming (avergonzar o burlarse de alguien por la apariencia física de su cuerpo).

Miss Nepal, Jane Dipika Garrett, en la competencia preliminar

“Realmente no esperaba recibir tantos aplausos en el escenario ni tanta atención”, dijo, refiriéndose al revuelo que causó durante la competencia de trajes de baño. “Y no esperaba nada. Solo estaba allí para representar a mi país y a las mujeres de todo el mundo. Y ese era mi objetivo”, indicó.

“Vine con un corazón humilde… pero cuando gané en ese escenario, recibí el aplauso más fuerte de todo el público. Y eso se sintió muy bien porque fue como un momento decisivo para mí y para la sociedad: ven algo diferente, ven una belleza en tamaño real”.

Miss Nepal en la pasarela de trajes de baño

A pesar de la energía positiva que sintió mientras competía en El Salvador, Jane se ha percatado de los mensajes “crueles” en las redes. “Veo cosas como, ‘Oh, ella es una ballena’ o ‘Eso es asqueroso’. Voy a vomitar’. O como, ‘Ella está promoviendo la obesidad’. ‘¿Por qué no vas al gimnasio?’ Y cosas así”, dijo Garrett. “Y es como si ni siquiera supieran mi historia. Ni siquiera saben por lo que estoy pasando”.

Según Garrett, sufre del síndrome de ovario poliquístico o SOP. Esta condición hace que los ovarios produzcan más andrógenos, que son hormonas masculinas y pueden provocar diversos síntomas como aumento de peso, períodos irregulares, acné y crecimiento excesivo de vello.

Miss Nepal padece síndrome de ovario poliquístico

“Por eso es muy fácil para nosotros ganar peso. Incluso si sólo miramos un trozo de pastel, podemos ganar peso”, afirmó. “(Los que critican) simplemente me juzgan por las redes sociales. Y ese es su problema. No dejo que eso me moleste... La sociedad puede ser muy cruel. A veces la gente puede ser muy cruel”.

“Últimamente he ganado mucho peso debido a mis problemas hormonales. Y eso también afectó mucho mi salud mental y mi autoestima porque pensé que no era lo suficientemente buena o que no era lo suficientemente hermosa. Pero realmente tenía que conseguir la validación para mí y aprender a tener una mentalidad positiva y a amarme a mí misma a pesar de no sentirme mejor”, dijo. “Se trata de tener confianza en uno mismo y aceptar quién eres y dónde estás. Así que realmente tuve que eliminar todos esos mensajes que venían de la sociedad y de mi propia mente. Tuve que volver a ‘lavarme el cerebro’ y aceptar quién soy y amarme a mí misma”.

Miss Nepal quedó en el Top 20 de Miss Universe 2023

A pesar de los desafíos, Miss Nepal está adoptando un estilo de vida riguroso para luchar contra el síndrome de ovario poliquístico. “Intento llevar un estilo de vida con muy poco estrés. Intento meditar, hago afirmaciones, trabajo en mi salud mental, trabajo, como sano, llevo una dieta bastante equilibrada. Eso es lo que funciona para mí”, dijo.

“No es necesario hacer algo como lo que hace una celebridad o una modelo para ser considerada hermosa. Creo que lo más importante para ti, lo que te convenga, es lo que para ti es bello. Y luego creo que es muy importante aceptar quién eres y amar quién eres y no tratar de encajar en lo que la sociedad dice que es hermoso”, añadió Garrett.