Carlos Alcaraz se pone a cantar y bailar en pleno escenario junto a Sebastián Yatra

El pasado mes de agosto, Sebastián Yatra sacó a relucir sus dotes de deportista al participar en un juego amistoso de tenis con, nada más y nada menos, que con Carlos Alcaraz, quien es un buen amigo suyo. Tras aquel inolvidable momento en el US Open, los papeles se han invertido, y ahora ha sido el tenista español quien ha tomado un lugar en el escenario junto al cantante colombiano, cantando y bailando ante un multitudinario público.

©@tennisfestmx



Sebastián Yatra y Carlos Alcaraz en el Tennis Fest GNP.

Como parte del Tennis Fest GNP, Alcaraz disputó un partido amistoso con estadounidense Tommy Paul en la emblemática Plaza México, encuentro que concluyó con una victoria a favor del español. Tras la premiación, el evento continuó con la presentación musical de Yatra, quien inmediatamente encendió el ambiente con sus éxitos. Desde su lugar entre el público, el español ya coreaba las canciones, demostrando ser un fan más de Yatra.

En un momento de su presentación, y ante la mirada sorprendida del público, Carlos dejó su lugar en el público y pasó de ser espectador a una estrella más en el escenario. Invitado por el colombiano, Alcaraz se animó a cantar y bailar algunos versos de Vagabundo, uno de los temas más conocidos del cantante.

Lejos de mostrarse cohibido al estar ante tantas personas sin una raqueta en la mano, Carlos dejó que la emoción del momento fluyera y empezó a cantar a coro con Yatra, abrazado de él. En un momento de la interpretación, el tenista se dejó llevar por el ritmo y empezó a saltar y bailar por todo el escenario, tomando un lugar protagónico entre los bailarines del colombiano. Este momento fue captado por los presentes, y circuló rápidamente en redes sociales.

Su encuentro en la cancha de tenis

El pasado 23 de agosto, Carlos y Sebastián protagonizaron un divertido partido de exhibición con fines de beneficencia en el USTA Billie Jean King National Tennis Center en Nueva York, en el marco del US Open

“Carlos Alcaraz es lo máximo. Nos llevamos muy bien. De hecho, nos conocimos aquí el año pasado, que Rafa Nadal me invitó a verle en su primer partido. Y también le agradezco a Alcaraz que me haya ayudado a agarrar otra pasión y otro hobby. Obviamente nunca voy a jugar a tenis a un nivel profesional, pero si me pongo las pilas, puedo terminar jugando bien y es un deporte súper divertido”, dijo Yatra a los medios de comunicación.