Sebastián Yatra se luce en la cancha de tenis con Carlos Alcaraz

El US Open tiene emocionados a los fans de este deporte, no sólo porque es el último Grand Slam de la temporada, sino porque antes de iniciar oficialmente se lleva a cabo la USA Open Fan Week, que los llena de experiencias como el ver a Sebastián Yatra con raqueta en mano. De lo más emocionado, el cantante aceptó la propuesta de Carlos Alcaraz, no sólo de interpretar en vivo su tema Vagabundo, sino también de jugar un partido contra el tenista Frances Tiafoe, número 25 del ranking de la ATP; y el basquetbolista del Miami Heat, Jimmy Butler.

Durante el partido, que se llevó a cabo en el USTA Billie Jean King National Tennis Center en New York, Yatra estaba de lo más sonriente dejando ver los frutos de su entrenamiento previo con otro grande del tenis, Rafa Nadal. Y es que, luego de aceptar la propuesta de Carlos, sabía que necesitaba prepararse muy bien para demostrar un buen desempeño frente a sus rivales. A pesar de tratarse de un partido amistoso.

Y tal como lo había planeado, el colombiano brilló en el juego. “Carlos Alcaraz es lo máximo. Nos llevamos muy bien. De hecho nos conocimos aquí el año pasado, que Rafa Nadal me invitó a verle en su primer partido. Y también le agradezco a Alcaraz que me haya ayudado a agarrar otra pasión y otro hobby. Obviamente nunca voy a jugar a tenis a un nivel profesional, pero si me pongo las pilas, puedo terminar jugando bien y es un deporte súper divertido”, dijo Yatra a los medios de comunicación.

La emoción de Yatra en la cancha y la promesa musical de Carlos Alcaraz

Desde antes del partido, Sebastián Yatra publicó varios videos en las redes sociales de este gran momento en su vida deportiva. Sin embargo, no era lo único en lo que habían acordado Carlos y el colombiano. Durante la videollamada que el número uno le hizo al ovio de Aitana, acordaron en que Alcaraz se subiría al escenario para demostrar sus dotes artísticas.

Y es que Carlos aseguró ser fan de Yatra, en especial de su tema Vagabundo. “Te llamo para decirte que deberías venir a la Fan Week del US Open a cantarte algo. A cantar Vagabundo”, fue la propuesta del tenista. Yatra lo animó a subir al escenario a cantar “Por lo menos un nananana”. El deportista no aguantó la risa y aunque parecía que pensaría la propuesta, enseguida dijo que sí.

