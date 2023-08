La divertida invitación de Carlos Alcaraz a Sebastián Yatra para cantar en el US Open

Sebastián Yatra recibió una inesperada videollamada de parte de Carlos Alcaraz, quien pronto defenderá su título como número uno en el US Open 2023, que dará inició el próximo lunes 28 de agosto. El español no sólo está enfocado en entrenar sus mejores movimientos en la cancha, sino que imaginó una Fan Week llena de ritmo latino, e invitó a Yatra a sumarse a la fiesta inicial y cantar su tema, Vagabundo.

Yatra muestra a la cámara cómo es que entra la llamada de Alcaraz, y después de intercambiar saludos, Carlos va al punto: “Te llamo para decirte que deberías venir a la Fan Week del US Open a cantarte algo. A cantar Vagabundo”. Impresionado por la propuesta, Yatra acepta entre risas nerviosas. “Bueno, sabía que te gustaba la canción, pero no sabía cuánto”, comenta.

Pero la invitación no quedó ahí, Carlos también le propuso que fuera a jugar un partido antes del torneo. “Yo no juego tenis. ¡No, mentira! Juego tenis muy bien”, respondió el cantante. Pero el trato no quedó ahí, pues así como Sebastián aceptó jugar, animó a Carlos a que se subiera al escenario para cantar “Por lo menos un nananana”. El deportista no aguantó la risa y aunque parecía que pensaría la propuesta, enseguida dijo que sí.

Los fans de ambos podrán disfrutar de este concierto de manera totalmente gratuita, y los boletos están disponibles a través de Ticketmaster.

El dilema de Sebastián Yatra

Aunque aceptó la invitación de cantar y jugar, el colombiano se vio en una situación complicada al finalizar la llamada, pues expresó que no sabía qué iba a hacer, pues no tiene idea de cómo jugar tenis. “¿En qué me metí?”, comenta a la cámara con un gesto de preocupación. Sin embargo, sus fans, encantados con verlo en la Fan Week del US Open, le comentaron que aún está a tiempo de practicar un poco para no verse como inexperto detrás de la raqueta.

De tomar el consejo, podría ser que en los siguientes días lo veamos entrenando para ese gran día en el que tendrá dos papeles importantes que desempeñar. “🎾🤝🎤 ¡Cuando un campeón del US Open te invita a NY, tienes que ir (y hacer un concierto)!”, expresó Yatra después de publicar el video en sus redes sociales.

Lo que sí es un hecho es que Yatra disfruta del deporte, al menos desde las gradas. En mayo pasado estuvo muy animado en el Mutua Madrid Open de Tenis, celebrado en la capital española. Junto a él estaba Cosme Ocaña, padre de Aitana, con quien el cantante mantendría una relación sentimental.

El US Open 2023 se llevará a cabo del 29 de agosto al 10 de septiembre en las canchas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA, y así como Yatra estará presente en la celebración deportiva, se espera que otras figuras del espectáculo acudan a los partidos. Una lluvia de estrellas que dará mucho de qué hablar mientras se define quién se llevará a casa el título.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.