Exesposa de ‘Chyno’ Miranda dedica emotiva felicitación de cumpleaños al cantante

Jesús ‘Chyno’ Miranda está de ‘manteles largos’, pues este 15 de noviembre celebra un año más de vida. Con motivo de su cumpleaños 39, diversas personas le dedicaron felicitaciones, entre las que destacó la de su exesposa Natasha Araos. El intérprete de Chino & Nacho no solo festeja un cumpleaños más, sino que este 2023 ha sido un año de gran crecimiento, pues poco a poco ha regresado a los escenario, además de que cada día avanza en su tratamiento para recuperarse de las diversas afecciones causadas por una neuropatía períferica.

©@chynomiranda



‘Chyno’ Miranda con su ex y el hijo de ambos, Lucca

‘Tashie’, como también es conocida la ex de ‘Chyno’, compartió en sus stories una fotografía de cuando ellos estaban en pareja y la acompañó con un emotivo mensaje: “Feliz cumpleaños, Jesús. Montones de bendiciones para ti. ¡Te mandamos un abrazo!”. Aunque en la imagen no aparece el pequeño Lucca, se entiende que él también está incluido en la felicitación a su padre.

©@tashie_net



Natasha deseó a Chyno un feliz cumpleaños con esta fotografía de ellos juntos hace años

En tanto, en sus stories, el festejado publicó una imagen en la que se deja ver con un buen semblante, deseándose así mismo un feliz cumpleaños. De acuerdo con su post cumpleañero. ‘Chyno’ está recibiendo sus 39 años en exclusivo resort en Punta Cana, República Dominicana, y lo más probable es que se encuentre en compañía de su pareja, Astrid Falcón.

©@chynomiranda



‘Chyno’ Miranda en su festejo de cumpleaños

‘Chyno’ sale de ‘El Cedral’

A mediados de este año, el cantante fue dado de alta de la clínica ‘El Cedral’, en Caracas, Venezuela, y desde entonces trabaja en su rehabilitación por sí solo, rodeado de expertos y del apoyo y cariño de su pareja. El alta médica de ‘Chyno’ sorprendió a sus seguidores, e incluso a su madre, la señora Alcira Péréz quien compartió al portal Las Top News que la noticia le tomó por sorpresa, pues ambos están distanciados desde hace un tiempo.

“Yo todo lo que quiero es su bien, ahora está en sus manos y en la manos de Dios, a quien le seguiré rezando para que me lo cuide”, dijo doña Alcira a la periodista Mandy Fridmann. “Yo creo que él (’Chyno’) no me llamó pensando que le iba a hacer un escándalo, pero no, yo solo quiero su bien”, añadió.

