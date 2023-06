‘Chyno’ Miranda es dado de alta y abandona ‘El Cedral’

Luego de que Jesús ‘Chyno’ Miranda recuperara sus redes sociales y anunciara el lanzamiento de su nuevo tema, La Nota, hay otras novedades en su vida, que dejarán a sus fans sin aliento. La periodista Mandy Fridmann conversó con la madre de ‘Chyno’, la señora Alcira Pérez, quien confirmó que el juzgado que llevaba su caso en Venezuela levantó la inhabilitación judicial de ‘Chyno’, además de que ya fue dado de alta de la clínica ‘El Cedral’, en la que llevaba más de medio año ingresado para su rehabilitación.

Esta noticia ha tomado a todos por sorpresa, incluso a su propia madre, quien se enteró al llamar al centro para saber cómo estaba su hijo y hablar con él, como suele hacerlo. Sin embargo, cuando preguntó por Jesús, le dijeron que este ya había dejado la clínica. De acuerdo con el reporte de Las Top News, las autoridades pertinentes se acercaron a la clínica con la sentencia del juez, en la que se indicaba que ‘Chyno’ Miranda, de 38 años, tenía las facultades plenas para decidir sobre su futuro. Por lo que, tras recibir los documentos, el cantante fue dado de alta.

“Yo todo lo que quiero es su bien, ahora está en sus manos y en la manos de Dios, a quien le seguiré rezando para que me lo cuide”, dijo doña Alcira a Mandy Fridmann, visiblemente dolida, pues se enteró de la noticia por el doctor y no por su hijo. “Yo creo que él no me llamó pensando que le iba a hacer un escándalo, pero no, yo solo quiero su bien”, agregó.

Chyno Miranda y su mamá, Alcira Pérez

A pesar de que ‘Chyno’ fue dado de alta de ‘El Cedral’ esto no quiere decir que ya esté totalmente recuperado, ya que aún requiere de sus terapias para superar las secuelas de la neuropatía periférica que le dejó el COVID-19, además de seguir con su tratamiento contra las adicciones.

Ante este panorama, la madre de ‘Chyno’ detalló que su abogado está preparando un escrito para pedirle al juez las razones por las que ella y su defensa no fueron notificados sobre la decisión de dar el alta médica a su hijo.

