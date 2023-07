Desde el estudio con Nacho, ‘Chyno’ Miranda revela: ‘Se vienen muchas sorpresas’

Tras pasar más de tres años alejado de los escenario, Jesús ‘Chyno’ Miranda regresó el pasado fin de semana con Nacho Mendoza y ofrecieron una presentación especial a sus fans en Lechería, Venezuela. Tras el exitoso show, ahora el dúo prepara algo más, lo que podría ser el regreso de Chino & Nacho. Sin embargo, hasta el momento, no se ha dado una confirmación oficial de lo que ambos están tramando en el estudio, aunque Jesús ya dio un vistazo en sus redes.

El dúo musical se presentó la semana pasada en Venezuela

A través de su cuenta de Instagram, Jesus Miranda compartió un video en el que aparece con Nacho practicando en un estudio a puerta cerrada. Junto al video, en el que se deja ver recuperado, el cantante de 38 años comentó: “¡Buenas noches mi gente! Aquí ensayando con mi hermano del alma. Se vienen muchas sorpresas por ahí… esperen más del dúo supremo. Los quiero, bendiciones a todos”.

Gente de Zona, Zion y Yandel fueron solo algunos de los exponentes del género urbano que se solidarizaron con ‘Chyno’ y se alegraron por su próximo regreso musical, el cual ha anunciado con ‘bombo y platillo’ desde hace unas semanas.

Los fans del cantante también se alegraron por verlo junto a Nacho. “Eres un duro y un ejemplo para todas las personas”, “Se me eriza la piel, esto es increíble”, “Vamos Jesús!!! Voy a ustedes”, fueron solo algunos de los comentarios de los fans de ambos, quienes no pueden esperar más para una reunión o un nuevo material. La última vez que lanzaron una producción conjunta fue en 2021, el disco Chino & Nacho is Back. Dicho material fue el primero juntos tras una pausa de seis años en la que ambos exploraron su faceta como solistas.

Chino & Nacho en Premios Juventud 2021

Incluso en la edición de Premios Juventud de ese año, ambos compartieron el escenario, a pesar de que ‘Chyno’ aún no estaba recuperado al 100%. Desde entonces, el cantante ha luchado por sus problemas de salud y su batalla contra las adicciones.

La recuperación de ‘Chyno’ y su nuevo sencillo

Justo hace mes y medio, ‘Chyno’ Miranda regreso a las redes sociales, además de recuperar sus cuentas. Días después, el intérprete presentó su nuevo sencillo La Nota, el cual tuvo una cálida bienvenida por parte de sus fieles seguidores.

En cuando a su rehabilitación, el intérprete ha regresado al gimnasio y se preapara físicamente ejercitando su cuerpo y recuperando los hábitos saludables que perdió durante los últimos años. Si bien hay un largo camino por recorrer, ‘Chyno’ se está esforzando al máximo para salir adelante.

