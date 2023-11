Ximena Duque relata la experiencia espiritual que le ayudó a tomar una dura decisión con su perro, Oreo

Con el corazón roto y lleno de confusión, Ximena Duque compartía al inicio de la semana que su perrito, Oreo, había pasado por el quirófano para retirarle un quiste de su colita. Si bien la cirugía salió bien, el panorama la dejó llena de lágrimas cuando le dijeron que la situación podría tornarse delicada a futuro, por lo que tenía que decidir si cortarle la colita a su mascota o dejársela y afrontar el riesgo de una infección más peligrosa en todo su cuerpo.

Desesperada por no saber qué hacer, se desahogó en sus historias en las redes sociales, en donde encontró la respuesta que tanto necesitaba, pues era una decisión que debía tomar de la noche a la mañana.

Sus seguidores le enviaron un sinfín de mensajes en los que algunos la animaban a seguir con la cirugía y otros a que no le cortara la colita a su perro. Pero hubo uno que le llamó la atención, pues alguien que pasó por una situación similar la canalizó con una mujer que es Animal Communicator/Medium, es decir, se conecta con el animalito en cuestión para que exista una comunicación entre él y sus dueños.

Ximena no lo pensó y se puso en contacto con ella a pesar de encontrarse en India. Luego de enviarle sus preocupaciones, la empresaria obtuvo un resultado escrito a mano, en tres páginas que le expresaban lo que Oreo sentía. En una breve entrevista, el lomito compartía que estaba feliz porque lo estaban atendiendo en el veterinario.

El mensaje que tanto necesitaba escuchar

Al tratar el tema de cortarle la colita, el perrito comunicó: “Por favor, que me la remuevan. Dejarme la cola no me va a ayudar para nada, sólo va a incrementar las posibilidades de infección y yo no estoy apegado a mi cola. Nosotros los animales no estamos apegados a ninguna parte de nuestro cuerpo. Quitarla va a ayudarme a mí y a mi familia porque la recuperación va a ser mucho más fácil. Voy a estar bien en 10 - 12 días”.

Fue así que Ximena, mucho más tranquila, tomó la decisión que tanto le dolía: “Sí, a Oreo le amputaron su colita. Salió de cirugía y se quedó en el veterinario para monitorearlo por la noche”, expresó. Su mascota volvió a casa para pasar su tiempo de recuperación junto a los humanos que tanto ama, tranquilo en su propio hogar y con las atenciones necesarias para que en sólo unos días vuelva a correr como tanto le gusta.

