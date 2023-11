Ximena Duque, al borde del llanto, se enfrenta a una complicada decisión: ‘Ha sido muy duro para mí’

Ximena Duque se encuentra muy preocupada por la salud de uno de los miembros más amados de su familia. Su perrito de ocho años, Oreo, tuvo que ser operado este lunes luego de que le encontraran meses atrás “una bolita” en su cola. Aunque la intervención salió bien, la recuperación podría ser complicada y Ximena se encuentra bastante afligida por el dilema en el que la ha puesto el veterinario, quien recomienda cortar la cola de su amada mascota.

Entre lágrimas, la empresaria se dirigió a su público para externar el problema y pedir consejos de lo que debería hacer, pues no quisiera que su mejor amigo sufriera. “Ya en casita, pero tengo hasta mañana para decidir si le cortan su colita”, escribió el lunes por la tarde. “La veterinaria me aconseja que lo haga, ya que la recuperación será más rápida. Ahora mismo tendrá que estar con esa herida (de la cirugía) abierta ya que en esa área no hay piel para coger puntos, así que prácticamente se tiene que cerrar por sí sola”, explicó Ximena a grandes rasgos sobre la situación.

Y agregó: “Tendría que usar un cono por dos meses y también el quiste puede volver... ¡Ahhh! No sé qué hacer, qué difícil”. Sin poder contener las lágrimas, Ximena continuó en sus historias: “No les puedo explicar lo duro que esto ha sido para mí”.

Y es que no se trata sólo de que Oreo use el cono, sino que debería ir al veterinario cada dos días a curación con el riesgo de que se le infecte la herida y las cosas sean mucho más complicadas. Eso en el mejor de los casos, pues están en espera de pruebas de laboratorio que determinen si aquel quiste era maligno y, por ende, extenderse por todo el cuerpo del perrito.

La decisión que Ximena y su familia deben tomar

En medio de este gran dilema, Ximena Duque se apoya en la opinión de los profesionales, quienes le aseguran que cortar la colita de Oreo sería un proceso sencillo que en siete días sanaría, y que a él le tomaría sólo dos más en darse cuenta de su nueva condición física. Sin embargo, el dolor más grande es para la dueña, quien considera que es una parte importante de su cuerpo que quiere salvar a toda costa.

“Todo este proceso es delicado para él emocionalmente”, explicó. Fue por ello que pidió a sus seguidores que la ayuden a decidir sabiamente con consejos y razones para no dar tanto peso a lo emocional o la intuición que tiene por no cambiar nada en su mascota.

Vídeo Relacionado: Gael García Bernal será homenajeado en celebración del Día de Muertos Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.