Jenna Ortega no puede disfrazarse de Merlina para Halloween: ¡te decimos por qué!

La fama de Jenna Ortega se disparó tras el éxito de Merlina (Wednesday), la serie de Tim Burton en Netflix. Y aunque 2022 se centró en Jenna y su icónico personaje, este año se le ha impedido disfrazarse de su papel fuera de la pantalla, a pesar de que Netflix confirmó a renovación para una segunda temporada.

Según informa The Daily Mail, la medida se produjo tras las huelgas de SAG-AFTRA, que pedían a los actores que evitaran disfrazarse para Halloween en solidaridad con el Writers’ Guild of America (WGA), que está en huelga desde mayo.

©GettyImages



Jenna Ortega y Tim Burton

A medida que continúan las huelgas, las pautas sindicales se han actualizado para brindar claridad sobre los disfraces de Halloween para los actores. Según las directrices, los miembros no pueden usar disfraces de personajes de la pantalla grande o chica, lo que iría en contra de las directrices de la huelga.

Sin embargo, al igual que los programas de televisión animados, pueden disfrazarse de personajes de producciones que no estén en medio del conflicto. En tales casos, los miembros deben elegir disfraces “inspirados en personajes y figuras generalizadas”. SAG-AFTRA también ha aconsejado a sus miembros que no publiquen en las redes sociales fotografías de ellos con disfraces inspirados en contenido inmerso en la huegla.

Si bien es posible que Jenna no vuelva a publicar nada relacionado con Merlina, existe una posibilidad considerable de que regrese pronto al set con Tim Burton.

El gusto por las películas y series de terror

Durante una entrevista con The Face, Jenna explicó por qué le llama tanto la atención participar en películas y series de terror. “Me gustaría que la gente pudiera ver el otro lado de estas producciones”, dijo. “Nos reímos mucho todo el tiempo. Rodamos una escena con Ghostface en la última ‘Scream’ y hubo un día en el que no podíamos parar de reír”, aseguró.

Y continuó: “Es muy difícil asustarme. La gente con la que crecí saltaba detrás de los marcos de las puertas y yo ni siquiera me inmutaba”. La actriz también dice que le encantan “esas cosas porque no son reales.

Toco madera; todavía no me han apuñalado, así que para mí sigue siendo algo divertido hacerlo en el trabajo, lo cual es muy horrible de decir. Me encanta cuando sale la sangre. Me encanta filmar escenas de persecución; son muy divertidas para mí”.

Vídeo Relacionado: Gael García Bernal será homenajeado en celebración del Día de Muertos Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.