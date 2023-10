La contundente respuesta de Samadhi Zendejas a las críticas por su físico

Samadhi Zendejas es una de las actrices de la nueva generación que defiende a ‘capa y espada’ la salud mental, además de ser procurar el amor propio y compartir sus reflexiones con sus seguidoras, que al día de hoy se cuentan por millones. En las primeras horas de este día, la protagonista de Vuelve a Mí (Telemundo), se enfrentó a un comentario por parte de otro colega, el actor Horario Pancheri, quien vía redes sociales la llamó ‘fea’, además de usar una palabra ofensiva para referirse a la actriz.

Samadhi Zendejas no se quedó de brazos cruzados

Al parecer, el actor de telenovelas vio un post de Samadhi y su intención era criticarla junto con otra persona. Por error, envió el comentario ofensivo a la propia Samadhi, quien no se quedó de brazos cruzados y lo expuso ante las redes sociales. A través de Instagram stories, la estrella de Mariposa de Barrio contó lo sucedido. Lejos de entrar en una controversia, la joven ofreció una elegante y diplomática respuesta al actor de En Tierras Salvajes.

“Estoy aquí arreglando para sentirme un poco más linda, un poco más bonita que es algo que no piensa todo el mundo y eso es muy respetable, por ejemplo Horacio Pancheri”, dijo la artista. “Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome. Usó una palabra que jamás me atrevería a mencionar diciendo que soy una mujer fea, yo respeto su opinión. Sé que no me lo querías mandar a mí, se lo querías mandar a alguien más”, indicó Samadhi.

Samadhi Zendejas expuso el comentario de Pancheri

Cuestionando el actuar del actor de origen argentino, Samadhi agregó: “Pero en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando ¿qué tan propositivo es compartir ese tipo de cosas? Por comentarios como el tuyo, muchas mujeres se reprimen y no se sienten bonitas. Yo he tratado durante todos estos años que me siguen, demostrar que siendo auténtica, siendo tú puedes ser hermosa. No necesitan seguir un esterotipo. Hay que tener cuidado a quien le damos voz”.

“A mis mexicanas que me siguen, siéntanse hermosas que nada ni nadie les diga qué es la belleza porque istedes son bellas”. Antes de finalizar su video, Samadhi le envió un mensaje al actor: “Te mando muchas bendiciones, Horacio”.

Los fans de la actriz no tardaron en reaccionar, y fueron al perfil de Pancheri para dejarle miles de comentarios debajo de sus posts, haciéndole saber que estaban en total desacuerdo con su comportamiento.

El hermano de Samadhi sale en su defensa

Por su parte, Adriano Zendejas, hermano de la actriz, también dejó un comentario debajo de una de las publicaciones de Pancheri, el cual decía lo siguiente: “Vienes de una mujer, tienes una hermana, ojalá no las trates como insultaste a la mía. Gracias a Dios mi hermana me tiene para recordarle lo hermosa que es todos los días”.

Al cierre de esta edición, Pancheri no se ha pronunciado sobre el comentario que hizo, ni ha reaccionado a la controversia. Incluso, sus redes sociales se mantienen activas y no ha silenciado los comentarios, lo cual ha dado pie a que los fans de la artista le dejen miles de comentarios en sus posts.

