Valentino Lanús revela la complicada batalla de salud que libró por cuatro años

Tras alejarse por varios años de los reflectores y los sets de grabación, Valentino Lanús está de vuelta y decidido a retomar su carrera en las telenovelas. El actor protagoniza Tu Vida es Mi Vida (Televisa) junto a Susana González. A propósito de su regreso a la televisión, el intérprete de 48 años se ha sincerado sobre lo que ha vivido durante este tiempo que estuvo lejos de la industria del espectáculo y ha confesado que enfrentó en silencio una batalla de salud tras ser diagnosticado con cáncer.

©GettyImages



Valentino estuvo alejado de los reflectores por un tiempo.

“Nunca lo he dicho, pero yo sufrí un cáncer entre el intestino delgado y grueso. Eso lo descubrí ya viviendo en la selva, y la consecuencia fue por los hábitos alimenticios, la forma de vida tan terrible que llevamos, lo identifiqué de inmediato porque cuando estás en la selva, estás contigo mismo y sabes lo que está pasando con tu organismo”, contó Valentino en una entrevista con la revista mexicana TVyNovelas.

Por fortuna, el tratamiento que siguió el actor funcionó y pudo superar la enfermedad. “Fueron cerca de cuatro años. Es que si quieres sanarte, tienes que ir por ti, me hice estudios y ahora estoy perfecto, nunca había estado tan sano como ahora. Ni cuando tenía 17 años”, aseguró el intérprete, quien dijo además haberse especializado en medicina tradicional china. El actor vivía con María, su esposa, y su hija María Magdalena, en Texas, pero se trasladaron a la Ciudad de México por su nuevo proyecto televisivo.

©GettyImages



El actor protagoniza ‘Tu Vida es Mi Vida’ (Televisa) junto a Susana González.

El galán de telenovelas dijo que a partir de esta situación empezó a ser más cuidadoso consigo mismo y ha modificado su estilo de vida. “He cambiado los hábitos, la nutrición y entendí cómo está constituida, verdaderamente, la salud de una persona sin dejarte guiar por tendencias que no están fundamentadas en la verdad”, explicó.

Pese a esta dura vivencia, Valentino dijo que nunca le tuvo miedo a la muerte. “Yo no le tuve miedo a la muerte, nunca. Soy un hombre valiente y cuando vienes a la vida ya pasaste lo peor. Lo único que tenemos es certeza y cuando te dedicas a hacer prácticas evolutivas y a conectar con la naturaleza, a estar de verdad con el sol, con la vida, recuperas tu capacidad de sanarte tú mismo”, reflexionó y además dijo que nunca perdió la esperanza de recuperarse. “Yo sabía que me iba a curar, lo sabía, pero también sabía que me venía un trabajo muy rudo. Y fue duro”.

©@valentinolanus_



Valentino Lanús y su familia.

Su historia con Amber Heard

Valentino Lanús, cuyo nombre real es Luis Alberto López Ayala, saltó a la luz en medio de su retiro temporal de la televisión debido a la relación que mantuvo en el pasado con la actriz Amber Heard, quien el año pasado protagonizó una mediática batalla en los tribunales contra su exesposo Johnny Depp.

Si bien se conocen pocos detalles del romance que el mexicano y la estadounidense vivieron en 2006, en internet circulan varias fotografías de cuando fueron pareja. En aquel entonces, Valentino contaba ya con una sólida carrera en las telenovelas pues había protagonizado títulos como Alborada, Primer Amor… A Mil por Hora y Mariana de la Noche. Por su parte, Amber, de apenas unos 20 años, recién comenzaba a despuntar en Hollywood.

Mira vos, Valentino Lanús y Amber Heard fuero pareja. 🤯😱 pic.twitter.com/uo8PUZCwOz — Iván López Elizondo (@LopezElizondo11) April 22, 2022

Hace unos días, Valentino habló de su pasada relación con Amber y del juicio que vivió recientemente. “Es un encanto, es una persona que nosotros queremos mucho y que respetamos profundamente”, dijo de acuerdo al programa Hoy (Televisa). “Sentimos que este medio, como el de Hollywood, es de ‘sálvate tú’, yo los veos como víctimas de una circunstancia, yo creo que los dos tienen sus propias versiones, ellos saben cómo ocurrieron las cosas y siempre el respeto es algo que tenemos que aprender”, explicó.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.